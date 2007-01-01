Афиша Обнинск
Житель Боровского района выплатил 500 тысяч рублей за наезд на пешехода
Общество

Житель Боровского района выплатил 500 тысяч рублей за наезд на пешехода

Дарья Джуманова
18.08, 10:29
0 278
В понедельник, 18 августа, в пресс-службе регионального управления ФССП сообщили, что местный житель полностью погасил полумиллионный долг перед пострадавшей в ДТП женщиной.

Инцидент произошел, когда мужчина, сдавая назад на автомобиле, не убедился в безопасности манёвра и сбил пешехода. В результате женщина получила травмы средней тяжести, включая переломы.

Суд удовлетворил иск потерпевшей и обязал виновника выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Для исполнения решения судебные приставы применили ряд мер:

  • ограничили должнику выезд за границу;
  • арестовали его банковские счета;
  • запретили регистрационные действия с недвижимостью;
  • взыскали исполнительский сбор в размере 35 тысяч рублей.

Благодаря этим мерам долг был погашен в полном объеме, а пострадавшая получила положенную компенсацию.

