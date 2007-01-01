Житель Боровского района выплатил 500 тысяч рублей за наезд на пешехода
В понедельник, 18 августа, в пресс-службе регионального управления ФССП сообщили, что местный житель полностью погасил полумиллионный долг перед пострадавшей в ДТП женщиной.
Инцидент произошел, когда мужчина, сдавая назад на автомобиле, не убедился в безопасности манёвра и сбил пешехода. В результате женщина получила травмы средней тяжести, включая переломы.
Суд удовлетворил иск потерпевшей и обязал виновника выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации. Для исполнения решения судебные приставы применили ряд мер:
- ограничили должнику выезд за границу;
- арестовали его банковские счета;
- запретили регистрационные действия с недвижимостью;
- взыскали исполнительский сбор в размере 35 тысяч рублей.
Благодаря этим мерам долг был погашен в полном объеме, а пострадавшая получила положенную компенсацию.