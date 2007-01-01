В Калужской области почти каждый третий ребенок мигранта не сдал русский язык
Значительная часть маленьких иностранцев не прошла обязательное тестирование для поступления в первый класс.
В минувшем году школы приняли 250 детей-мигрантов, а летом 2025 года количество поступающих сократилось до 91 человека. Об этом сообщили в региональном министерстве образования 18 августа.
Только 36 детей успешно сдали тест на знание русского языка. Это почти в 10 раз меньше, чем в прошлом году.
Тестирование оценивает способность детей вести диалог, их знание лексики и грамматики, а также уровень грамотности для тех, кто хочет поступить во второй класс и старше.