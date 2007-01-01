Капитальный ремонт Тарусской больницы подходит к концу

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Тарусской центральной районной больнице подходит к концу капитальный ремонт поликлиники. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в субботу, 16 августа.

Медицинское учреждение получило новое оборудование: рентген-аппарат, флюорограф, аппарат УЗИ, а также технику для кабинета физиотерапии. Мебель для поликлиники закупит районная администрация.

Параллельно в больнице решают кадровый вопрос. По целевому набору обучаются пять специалистов, а уже в этом году к работе приступят новый терапевт и стоматолог.

Сейчас на территории больницы и прилегающего квартала ведутся работы по благоустройству.

Отдельное внимание уделяют площадке у памятника выдающемуся врачу Ефрему Осиповичу Мухину — учителю знаменитого хирурга Николая Пирогова.