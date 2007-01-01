В Калуге выстроились очереди к детским стоматологам

В Калуге родители столкнулись с длинными очередями к детским стоматологам – многие пытаются получить справки перед началом учебного года.

О проблеме рассказали в Центре развития региона на заседании правительства области 18 августа.

В Минздраве ситуацию объяснили сбоем в электронной записи, но губернатор Владислав Шапша раскритиковал отговорки: - Про детских стоматологов у нас уже был разговор. Каждый год перед началом школьных занятий родители обращаются за справками к врачам, а у вас каждый август специалисты уходят в отпуска. Впредь прошу не допускать подобного.

В ведомстве пообещали решить проблему в течение месяца. На помощь придут восемь новых стоматологов, включая недавно трудоустроенных специалистов.