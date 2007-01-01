Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Финальный этап всероссийского конкурса «Профессионалы» предложит гостям обширную профориентационную программу
Общество

Финальный этап всероссийского конкурса «Профессионалы» предложит гостям обширную профориентационную программу

Дарья Джуманова
18.08, 08:59
0 324
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Уже через две недели в Калужской области пройдет заключительный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы», сообщают организаторы мероприятия 15 августа.

Участников и зрителей ждет не только возможность увидеть состязания лучших специалистов, но и стать частью специально подготовленной программы по профориентации.

Мероприятие включает два основных блока. В рамках первого гости смогут посетить Технопарк, где будут представлены рабочие зоны конкурсантов, а также можно будет наблюдать за выполнением конкурсных заданий. Второй блок — интерактивная зона «Город профессий» с разнообразными мастер-классами, адаптированными для посетителей любого возраста.

На чемпионате будут продемонстрированы важнейшие направления промышленности — от классических специальностей (например, сварочные работы и электромонтаж) до передовых технологических областей, таких как оптоэлектроника, промышленные роботы и разработка мобильных устройств.

Сейчас идет активная подготовка к событию: монтируется техника, завозится необходимое оборудование, формируется деловая часть программы.

Организатором выступает Министерство просвещения РФ при содействии Правительства России. Федеральным координатором является Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной — Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhHRDBtaEUvSDB2VHVQbkVqZUV3VXc9PSIsInZhbHVlIjoiT1JNcnpzOC8yS3lvWTZYWnBMRDgreWZ2QlNVOXFHbzdEVU80c1VpNnMyWkNsWkNWeFlqckFTNThyUXlrUWZsQmRTc3Azd3BpN3EwNllTUGtsN0cxZjVXQXd6RXhMeTEvZUROQkFpQmJha25FSkdmY1VmOFNTR2l6Ry9WUUt0bVV4VlVoclJVTU1DOUI0OW1Vc1g2aWd0aUttT3IxUE1uWm9wN08rS3N0QTJCbzNSZ3FLUEk3K1B3S3J0Zmh1S0kyQTRRWWJwbE45Ukt5ay8zK2JtbmVSWW1Ya3pOc1JYRzkrODlDME9LTXpQbDhlc2F2ZWRrNEpzbXlqWlI0RHpqTlNFWUVodEZxMHRPS0FkdVJlSjdMYnVFamhWSDYyVEp1S0dkSFluNzMraEZ3REV0aWxXWTh0S0pSYmxNT3c0RGU5UksvcUludkNzNit1eE1nUWh5dldyOUYrclBQU2VPZXptVUdkTFFXcmVWOTZRcXRLcGpJa1VzWFRQdHFISGZaamNsTzRiQU04UkxHdjRZcm9VQnZRQittU1ZwMW13M01UQU9ycmNvYWd0T0lycWttako4ejRQWGtHSlk5NVZmSCIsIm1hYyI6IjJmNDM2OWFiNGZhMmJjY2ZhODczZjJjOTc5MDE2NjIzMWJiYzU0ZjBmZTM1NGIzZmUzOGQyNzQ2YTg3YzUyZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9WbnlPM3FXWVBrZWIyb2RpUk0rRkE9PSIsInZhbHVlIjoiQUEyblVSZElvUzFCeGlpRXBRelp4M2lUQXhONGkzS3Vub0FlWTFDTHpYQVVZRnJONTNQZEFJUHU3V1pQdkg4dGJodGV2T3BUYm1LbFVTTXY0dFlMV2ZudFRaNFRZMGlFMGlNQUZhWEpkWDBsYzNQYUtGYk9NMTRSRkNiK1lKNVg2MGxsTHZCSDQzQVZwenRUUVhnaSsxWXVxdTE0eE80VHg2ZnZJRlYycHk1bUFscGw0cHFabnBGSGwrcnFmNXVCdEVKc1J6UWxLbk14MUZRQXFwSVVoOFZGMFBQSXFwRDQrK05mMnJUNTZGMnU5VkZGc0IxMGNIK0t5dDh1S2h6VFN2WXJ5NU55QWZwVytMcmxhajlNbXF5cHlDUlhYZGlhdnM5WGFzaXN4OThieE1Xb3p2OVZGWFgwTFlNTGYzZ3pkKzZzUUxNUVNMMUF5SHZ6eGhKZnpJMzM4R2FRdzU5RndUMFVsaFlHalNoS3dWSlZ2WE5tNFl6Q2srcFpPTm9YN2ZOR00vQ3g0cm5UOVZoVTRrQ0pZUEFBN0M4UVNOd1lVMmZub21uMUFjaGp1QUZmZEtWZ29Ic0ltRXpoRzRYOWovTUs5RnEraDBkaW9VTXhja0dFVkt0SkJrRDIrSmZ6QXdtUkJJNy9CUHgvL0RsN1pVLzE3WUNiM2M2N2t0MzhJc2VMRzc3SHVrc2hKZk5hTThYMG91ekFGWVlWRk01UTlGSTFFK2g5NUo1bWZxTjhiZjhPM1VjdFB1Z2I2TjQzZ1JJWDY3eUlnUVB4WDRMVjVHWG85TTZDWmgrRjNPK09HbURERWp3NjczSUJDMjA1bmYxQWNnOCtoc1NYWktFZyIsIm1hYyI6IjBhZjZlMmNlZDI3MWFiNTdhMmU3MjYzMTFhYzYxYWU5NjNmY2E2ZDdlZmUwODMxNWQyOGI2NjhhNTI1NjAwMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+