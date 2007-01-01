Финальный этап всероссийского конкурса «Профессионалы» предложит гостям обширную профориентационную программу

Уже через две недели в Калужской области пройдет заключительный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы», сообщают организаторы мероприятия 15 августа.

Участников и зрителей ждет не только возможность увидеть состязания лучших специалистов, но и стать частью специально подготовленной программы по профориентации.

Мероприятие включает два основных блока. В рамках первого гости смогут посетить Технопарк, где будут представлены рабочие зоны конкурсантов, а также можно будет наблюдать за выполнением конкурсных заданий. Второй блок — интерактивная зона «Город профессий» с разнообразными мастер-классами, адаптированными для посетителей любого возраста.

На чемпионате будут продемонстрированы важнейшие направления промышленности — от классических специальностей (например, сварочные работы и электромонтаж) до передовых технологических областей, таких как оптоэлектроника, промышленные роботы и разработка мобильных устройств.

Сейчас идет активная подготовка к событию: монтируется техника, завозится необходимое оборудование, формируется деловая часть программы.

Организатором выступает Министерство просвещения РФ при содействии Правительства России. Федеральным координатором является Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной — Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».