Финальный этап всероссийского конкурса «Профессионалы» предложит гостям обширную профориентационную программу
Уже через две недели в Калужской области пройдет заключительный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы», сообщают организаторы мероприятия 15 августа.
Участников и зрителей ждет не только возможность увидеть состязания лучших специалистов, но и стать частью специально подготовленной программы по профориентации.
Мероприятие включает два основных блока. В рамках первого гости смогут посетить Технопарк, где будут представлены рабочие зоны конкурсантов, а также можно будет наблюдать за выполнением конкурсных заданий. Второй блок — интерактивная зона «Город профессий» с разнообразными мастер-классами, адаптированными для посетителей любого возраста.
На чемпионате будут продемонстрированы важнейшие направления промышленности — от классических специальностей (например, сварочные работы и электромонтаж) до передовых технологических областей, таких как оптоэлектроника, промышленные роботы и разработка мобильных устройств.
Сейчас идет активная подготовка к событию: монтируется техника, завозится необходимое оборудование, формируется деловая часть программы.
Организатором выступает Министерство просвещения РФ при содействии Правительства России. Федеральным координатором является Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной — Калужская область.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».