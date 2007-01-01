Геннадий Новосельцев встретился с участниками спецоперации

Основная цель встречи – рассказать ветеранам о тех возможностях, которые регион предоставляет им в части занятий физической культурой и спортом, помочь в реабилитации.

Председатель Законодательного Собрания, руководитель регионального отделения Паралимпийского комитета России Геннадий Новосельцев пообщался с участниками специальной военной операции в калужском филиале фонда «Защитники Отечества».

К беседе присоединились кавалер ордена Мужества Артур Титов, недавно возглавивший филиал фонда, министр спорта области Олег Сердюков, победитель Всероссийского «Кубка Защитников Отечества» Евгений Благих, бойцы – участники различных соревнований, директор спортивной адаптивной школы «Эверест» Эдуард Станкевич, представители Социального фонда.

- Законодательное Собрание с момента начала специальной военной операции установило порядка 30 видов мер социальной поддержки военнослужащих. Предоставление выплат, льгот, земельных участков – все это принималось областными законами. Ждем от вас обратную связь, чтобы при необходимости устранить пробелы в областном законодательстве, предложить изменения в федеральное, пообщаться с Министерством обороны. Сегодня мы бы хотели рассказать вам о том, что уже можем предложить в плане занятий спортом, что еще планируется сделать. На последних соревнования – региональном «Кубке Защитников Отечества» было более 150 участников. У нас есть множество возможностей – от бассейнов до гребной и конной школ. Постараемся вовлечь в это как можно больше ребят, - сказал, открывая встречу, Геннадий Новосельцев.

О том, как спортивные школы региона работают с ветеранами СВО, рассказал Эдуард Сердюков.

По его словам, все занятия в государственных учреждениях для них на сегодняшний день бесплатные. Бесплатно могут заниматься и их дети в возрасте до 18 лет. Для остальных членов семьи предусмотрены скидки в размере 50%.

Прорабатывается и вопрос увеличения числа спортивных мероприятий для участников СВО. Всем региональным спортивным федерациям предложено проводить соревнования среди ветеранов.

Есть условия для занятий адаптивным спортом.

- В Калужской области культивируется около ста видов спорта, - подытожил Эдуард Сердюков.

Геннадий Новосельцев призвал министерство спорта создать на своем сайте раздел с подробной информацией по этой теме.

Евгений Благих рассказал бойцам о своем участии в соревнованиях в Сочи, Ханты-Мансийске, Туле.

- Это очень интересно. Приходите. Хотя бы попробуйте, - призвал он.

Представители Социального фонда предложили военнослужащим бесплатные варианты санаторно-курортного лечения и оздоровления в реабилитационных центрах страны.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87 тел.: 88001004766.