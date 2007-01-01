Выбираем лучшие предприятия Калужской области в сфере туризма
Медиахолдинг «Комсомольская правда - Калуга» представляет новый проект – премию «ПРОтуризм. Калуга»
Это первая в регионе награда, посвящённая туристической сфере. Её задача – определить самых достойных представителей индустрии гостеприимства в Калужской области.
Каждый может принять участие в отборе: просто укажите в предложенной форме компании, которые, по вашему мнению, заслуживают звания лучших в своих категориях.
Победителями станут те, кого назовут чаще остальных.
Голосуйте за любимые места – помогите отметить лидеров калужского туризма!
Форма для заполнения по ссылке: «ПРОтуризм»