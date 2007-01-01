Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша обнял огромный дуб в Тарусском районе
Общество

Владислав Шапша обнял огромный дуб в Тарусском районе

Дарья Джуманова
17.08, 16:10
0 374
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во время рабочей поездки в Тарусский район губернатор побывал в селе Роща, где осмотрел многовековой дуб. Об этом он сообщил в воскресенье, 17 августа.

Дерево впечатляет своими размерами: его обхват составляет почти шесть метров. Местные жители гордятся этим исполином и добились его официального признания в качестве памятника живой природы.

С дубом связано множество легенд. По преданиям, первые упоминания о нём относятся ещё к XIV веку. Кроме того, у дерева есть литературная история: под его сенью бывала Наталья Петровна Голицына, образ которой Пушкин увековечил в «Пиковой даме».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1iQUtScTNiQWJNajBtK3dTNVFCN0E9PSIsInZhbHVlIjoiN0pZdkxUcVFjbFF5LzBNeVZGcnlOcURISWZzNlIzaDdTM1lJUWJCZGxTcWtwWjQrbHNVdm5iWG1BQnlURHdwWlA2UmZONDZqOGZtWFdpT2F3Q01wdTFyclFudnVyTzMvdUErTHo3QkhuTmxySXhaVXlPMnpqNHhaTVRMQllzL2RsenV4aEJLa0RWbjdzcjgxWVhaZzF1SytsMFhWZlVhWFk3eEFIQkw3bVJTRCtCclk0Qit3NmtFZXZZbnFBR1grTi8xZjZGblhmWlR1ekpJZHZ6NDlyNzBLeXdmWWx2cnVrMjRDays0R3JwKzNRaDRDbEhnS05WcVZiUXBjTUlmM3N1S0cxekVYQ1R3SHdtY0FUQ2xvdXdqRXNMNzRyeXhMdVJiN2Mza3FSR0xBMWtWVkJ6NEthbE1jUnNTbVJKaHZvNVRFcy9pdlZqcEQ2REhCd3AxSmVvMlR3cFZBKzhhL3dTT1R1UWxQdDZGcnRTbDVwM2dDNmlLYVJPbHIzbkdhbmVTenlBOXB6UXM4SmtpcDZiZHR0ZTZFeU1rRGtRYnROUldsUE84TU1YZS92Y2N0TmpQOFhJWGxQSE5sejJjcCIsIm1hYyI6ImVlZTM3NmUxMjViYmNiNzI3YWJmZWVmY2ViOWI1YzM3MTgzNTA3MjQ4Y2MwMzkzYjY3YWQyMGVhMjk4NGQ1ODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNHWXM0YkhLRzNEWDh0ZWplZ3B1YVE9PSIsInZhbHVlIjoidGVFVUZ4REs1WUhEVUY3NGd4Y0I0ZlpSWm5wbTNJelNJUHRId1pad09TdGM1SVJIS1FnaGwvSUphS0QzUklDRkorc1krcFBubDBaU2FNZEFtcnVrU2hDT0VlK3RSOUswOFZCRTZXQkJnZFVaRllrRUM3OUxCd2tEWUxvcEdPb0xNeFdFemkwUm9pWkhQcmo2OG14S2ZFTnd1dlZ0MDkvWk51ckNxNkFsTFVrcXc4eG5XeGhYbGx2V0FZdlZnVFpWSHUrcG9ENVIzZGhkdkVOZUVRendjNzNHekpTcEJJcnAweVlwYS9JcW1hYkRGUXRLdVRxZTNwelBRamNwTzlxS3JNOTk2VlNOY204d3ZBMEw1bklXYk10V0dKS0VFdnMrYlNWZ3Nmak52elhMVzVjVEJjZG5YTWpPT3Z1TWFwK3V3c2hnTFdoM3VYVXpHbmYwSCt3SjEycVdIbjhoWi9hVENKQ1N2R0poOVBRWXROenRrd282SXQ2RnF6SkIwZkFQenJyOTNrS2FBdkRGL2RiQ2pRc2hEd0JtNjkvQ1lrczJobVBmU3JIZUZKZVBWOUhBNVJlL0h2MWxTSXFKSjc3SjVKM0RNaXBXTmRoV2gvR1RTb1NsSGRnd1U1dEp5SysxdW9TVWtoQ3FWUEEydnAzelZEaG96L2VLVWFLQ25qSWZtTHZUYUprSll1dzJOS3JvVGsyem8vdWpaM0hrcEhvOS9TVzZNVmgvcTB4bVFENGEvQ2cvUmR4ZjVRTTdMamZLaXFUZmRwOTRjQjJCWnhMSkNIVFFRU1R2WUhzNmZOcjgwSm5FUWtSYkZqQlVSKzFHSzUrbUlxekluNUFuRHdZUiIsIm1hYyI6ImNhODcwNzIzOTgwNmFjZmM1ZWIyZWFiNTViNmFjNDQ1YWQ2ODI3YWFlN2Q0MjE5Y2I0ZGM5NTcxOWFmZWZkZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+