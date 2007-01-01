Владислав Шапша обнял огромный дуб в Тарусском районе

Во время рабочей поездки в Тарусский район губернатор побывал в селе Роща, где осмотрел многовековой дуб. Об этом он сообщил в воскресенье, 17 августа.

Дерево впечатляет своими размерами: его обхват составляет почти шесть метров. Местные жители гордятся этим исполином и добились его официального признания в качестве памятника живой природы.

С дубом связано множество легенд. По преданиям, первые упоминания о нём относятся ещё к XIV веку. Кроме того, у дерева есть литературная история: под его сенью бывала Наталья Петровна Голицына, образ которой Пушкин увековечил в «Пиковой даме».