Владислав Шапша проверил новый стадион в Тарусе

В субботу, 17 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша посетил новый стадион «Победа», открытый в Тарусе в День физкультурника.

Спортивный объект уже активно используется: здесь прошли первые соревнования и приём норм ГТО, а местная молодёжь с удовольствием тренируется на современных тренажёрах.

Глава региона пообщался с жителями — многие приходят на стадион целыми семьями, и все остаются довольны.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросу содержания стадиона.

- Уверен, все будет в порядке: руководит спортшколой хрупкая, но очень боевая девушка Инна Королева, между прочим - чемпион России по кикбоксингу, - отметил Шапша.