Жительница Калужской области отсудила у школы компенсацию за сорванное обучение

15 августа объединённая пресс-служба судов сообщила, что местная жительница через суд вернула деньги за несостоявшиеся курсы по UI/UX-дизайну.

Женщина приобрела 10-месячную программу обучения, которая включала создание интерфейсов для сайтов и приложений. Стоимость курсов составила 139 932 рубля — именно такую сумму она взяла в займ для оплаты. После перевода денег ей открыли доступ к личному кабинету и учебным материалам.

Однако в процессе обучения возникли проблемы: когда девушка обратилась за помощью с выполнением задания, компания не ответила, а вскоре доступ к платформе был заблокирован без объяснения причин. Попытка решить вопрос через претензию также не увенчалась успехом — ответа от школы не последовало.

Суд встал на сторону потерпевшей и постановил взыскать с образовательной организации полную стоимость курсов в размере 139 тысяч 932 рублей, 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также дополнительный штраф в размере 72 тысяч 466 рублей.