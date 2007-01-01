В Калужской области прошел Фестиваль орловского рысака

В Тарусе в третий раз состоялся Всероссийский Фестиваль орловского рысака. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в субботу, 16 августа.

В этом году исполняется 250 лет исконно русской орловской рысистой породе лошадей. И наш регион становится одной из площадок для её возрождения.

Глава региона вручил награду победителю рысистых бегов.

Также 16 августа прошли Всероссийские соревнования русских троек с участием более 150 спортсменов из 10 регионов страны. Праздник украсили симфонический оркестр Калужской филармонии и Имперский Русский балет Гедиминаса Таранды.