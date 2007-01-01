Афиша Обнинск
Калужанам показали самое крупное пойменное озеро региона
Общество

Калужанам показали самое крупное пойменное озеро региона

Дарья Джуманова
17.08, 09:27
0 589
Озеро Тишь, расположенное близ деревни Желохово, является самым крупным пойменным водоемом региона.

Его протяженность достигает 2,5 км, ширина варьируется от 100 до 150 метров, а средняя глубина составляет 2–3  метра, местами увеличиваясь до 6 метров.

В 1990 году озеро получило статус памятника природы, а в 1997 году вошло в состав национального парка.

Оно играет важную роль в сохранении биоразнообразия: здесь обитают редкие виды птиц, в том числе белый аист и большая белая цапля.

Одним из самых ценных обитателей озера является русская выхухоль – древний вид, находящийся под угрозой исчезновения и включенный в Красную книгу России.

