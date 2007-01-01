Калужанам показали самое крупное пойменное озеро региона
Озеро Тишь, расположенное близ деревни Желохово, является самым крупным пойменным водоемом региона.
Его протяженность достигает 2,5 км, ширина варьируется от 100 до 150 метров, а средняя глубина составляет 2–3 метра, местами увеличиваясь до 6 метров.
В 1990 году озеро получило статус памятника природы, а в 1997 году вошло в состав национального парка.
Оно играет важную роль в сохранении биоразнообразия: здесь обитают редкие виды птиц, в том числе белый аист и большая белая цапля.
Одним из самых ценных обитателей озера является русская выхухоль – древний вид, находящийся под угрозой исчезновения и включенный в Красную книгу России.