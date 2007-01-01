Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области разъяснили законность сборов денег в школах и детсадах

Дарья Джуманова
16.08, 14:27
В пятницу, 15 августа, женщина задала вопрос под публикацией губернатора в социальной сети.

- Хотелось бы увидеть комментарий министерства образования. Насколько адекватны и законны ежегодные запросы заведующей детского сада «Ракета» на сбор денег с целью покупки дверей, штор, игрового оборудования? В бюджете нет денег на эти нужды? – написала женщина.

В региональном министерстве образования ответили, что подобные сборы запрещены.

- Мы давно запретили руководителям школ и садов обращаться к родителям с просьбами сдать деньги для каких-либо покупок или мероприятий (проведение ремонта, покупка игрушек, расходных материалов, рабочих тетрадей). К сожалению, иногда замечаем, что подобные инициативы исходят не от администрации, а от родительских комитетов, - пояснили в ведомстве.

После обращения министерство поручило управлению образования Калуги проверить информацию о сборах в детском саду «Ракета». Если факты подтвердятся, к организаторам применят меры воздействия. Проверка должна быть завершена до конца августа.

