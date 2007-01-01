Афиша Обнинск
Владислав Шапша посетил форум «Архипелаг-2025»
Общество

Владислав Шапша посетил форум «Архипелаг-2025»

Дарья Джуманова
16.08, 14:19
0 255
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился новостью о своем участии в международном форуме «Архипелаг-2025», который прошел 15 августа.

Мероприятие было посвящено развитию отрасли беспилотных авиационных систем.

Наш регион занял лидирующие позиции в пилотном национальном рейтинге по внедрению дронов. Это стало возможным благодаря нашему производственному потенциалу, развитой летной инфраструктуре и высоким компетенциям специалистов.

В планах региона – использовать беспилотники в 100 сценариях. Одним из перспективных направлений является сельское хозяйство. Уже весной следующего года мы сможем увидеть, как дроны применяются на практике для повышения урожайности и борьбы с вредителями.

