Магнитная буря ожидается 5 сентября

По данным «Столицы 58», метеозависимым людям можно выдохнуть: ученые предсказывают спокойную геомагнитную обстановку из-за снижения солнечной активности.

В ближайшие дни магнитных бурь не ожидается.

Сейчас Солнце находится в состоянии покоя. Активность начала снижаться 13 августа и продлится, по предварительным оценкам, до 19-20 августа.

16 августа магнитосфера Земли будет спокойной. Вероятность магнитной бури — всего 3%, повышенной геомагнитной активности — 15%, спокойная обстановка ожидается с вероятностью 82%.

Спокойная геомагнитная ситуация продлится до середины следующей недели. Небольшое повышение активности возможно 19–20 августа, но магнитная буря не состоится. Аналогичная ситуация предполагается 28–30 августа.

Ближайшая магнитная буря ожидается 5 и 7 сентября.