В Калуге на Тарусском проезде разрастается помойный мегаполиc

В пятницу, 15 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте! Уже с весны наблюдаю, как растёт помойка на Тарусском проезде. Там можно наблюдать в естественной зловонной среде обитания крыс, бомжей и бездомных животных. Напротив растущего помойного мегаполиса находятся магазины, а также жилые дома и неподалёку детский сад.

Мы направили запрос в городскую управу, чтобы разобраться в ситуации. Как только получим ответ, опубликуем его.