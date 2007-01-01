Жуковского чиновника оштрафовали за игнорирование жалобы жителя

Прокуратура провела проверку в местной администрации и выявила нарушения в работе с обращениями граждан. Об этом в надзорном ведомстве сообщили в пятницу, 15 августа.

Оказалось, что чиновники проигнорировали жалобу заявителя — её даже не перенаправили в ведомство, отвечающее за решение проблемы.

За нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан должностное лицо администрации муниципального района «Жуковский район» привлекли к ответственности. Суд назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.