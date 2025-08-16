Куда пойти в Калуге на выходных
На нашем вновь доступен раздел «Афиша» с актуальными культурными и спортивными событиями в городе.
Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 16-17 августа. Подробности можно узнать по ссылкам.
- 16.08.2025 16:00 Ветер эпох. Музыкальные вечера в парке.
- 16.08.2025 16:00 Фолк-фест «Гамаюнщина»
- 16.08.2025 18:00 12-й Фестиваль уличного кино
- 16.08.2025 19:00 Большая летняя дискотека
- 16.08.2025 22:00 Забег «Калуга ночь»
- 17.08.2025 19:00 Сергей Орлов «Переходный возраст»