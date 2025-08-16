Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Куда пойти в Калуге на выходных
Новость дня Общество

Куда пойти в Калуге на выходных

Дарья Джуманова
15.08, 20:00
0 76
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На нашем вновь доступен раздел «Афиша» с актуальными культурными и спортивными событиями в городе.

Публикуем список мероприятий на субботу и воскресенье, 16-17 августа. Подробности можно узнать по ссылкам.

Новости по тегу
культура
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkgvTHpOd1dnVytjS1NqdFRTZ3hpUGc9PSIsInZhbHVlIjoiNEdzaDZBUDdyLytWL1VLaWlBZXJQb3BGK0V2VVlvZ28rVklkdmxyR3BaNW9KK3ZhcEcxdldIZThxaUlZamdpTmhVczNTaE9TWW5CZ29LRHljdHNVVDdaUzd5ck9BbXUvNThwMUlVNVlNUzN4Z2FSM0dhVGUvOFYzMVJkUFpOdDZhY3RIZjNUTWdiWGcwSkhlaWhQUjVjb1cwU2F4VVIvajFISkRWaVpqUWRoZTJrdGllZ05Md1R1S2JDckhzTHVpR0dHTHVwQ1JJV3RYVkdzRTY5OUJGZTVxaDNyZkpTbWY1WFQxUExWZ0pIc01TWHh4SnVFMEd1SU9ZU0VSQk5WcytKdEV6OGxLUmx4WUVGSmt4SGFUYWo5dEQwLzUyQUE5RTcrN1hiTXgvdHV4TnlPN3phSHdCZ2llSnppRE5QUXZCbGZISlNFVkJaaFkxM3lDSTFqT3lnNzdVL2VqYjVPYzdZVzMvWXp4eHdoUnBqcFM2Q1R0eXM3OThQSm85ZVVFRVhRUkxudlRkbUw2SjduVFp6VHdCeGVQdmdnYmh3WVM5am5KYjNlVjJVM1ZXOHRpMUxPZWNPL1ltNnRGZHA1WCIsIm1hYyI6IjRkNGJiMGZlNDUzNzUyYWQzMmE2OGYwM2M1N2JiM2YyNjUyNWEzNzk2ODA1NjI4N2E1MWQ2NmYzNmNjNjhhYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRQdk5XS21nYmt0NEJtMUxNZjZWbEE9PSIsInZhbHVlIjoiek90ZWtaTGZ0VlJQSmlPS0oyaXNqUzhmNlJpMElpWWR6bzAyeHJZbnpDMGNzNlUyWHllWEdWYWRxWGJXRysvdnNMRXluZkJ3TGkvdzhwaXNaczNyUEVXdCtRZWdnRkV4MDk4NHk3eURuanpoMDMrTlU0V3dKOUtaNnFrZTY5Z2ptMXVoNUdKdCtXbUNkbVFnVTBUUzZOZzBQNUsvRUhFTUNXV2l4ZVdPR1JsRlJxY0N0czEzMHYwMDJmYzE0K3o4KzRZYUFsNVlORFZBb2RVRmFoN2FYdDVLOWwxeG5JV0lFZDh3MjlsVS9yVFMyaUxOQ1RpZkFrNUdEaXUxcXN2dDFpdldKYnduSFZRaER6T29TRlk0TzFsUzVHU2NWNnNUUFdNUVRBcXBod1pYTTUwYmtrWjVCRllvMStrZU5vaUEyNTVVT2FyckdjTlpLZmVhVHFMUkJ5Q21wMWhaVC9CcWlXMi82ODFvVzRJZEFjcHVQMzdMd01ZbGFzQ1NxNno2amlOWFcyUlJIV2xnMUNLRlZGU1NYbTk5bkVXMHZDVkcvczNCNmtLdC9MNGJFMjdzZjJJZG83bDNVMGJJQlZJYlFWVjNjRFErdDZlNGRrWmhxdE5aUmJoNW43U0JaaDJMa1hBb05MK2l4WVVweUsrTHR6bFRLSVNITHFHTkFEcCtZcUdWUElwOWJ0WDhpV2VKb3NvT3FmT1ZaRXk1RDVlN1RFU0NWNzl1cVpCT3daTWFVRDg1U1dpYUNGTjFGSjdER09PeGwyRlBGdjcvemZwcEVwK2IyQTBZd0VBTDFscVNiVmcxeHQ0Vm05aUFQT3BuOXZGcEdSbWo3UFJRQmhmMSIsIm1hYyI6Ijk4MTNiMmVmZTY1YjBjN2JhZjhiMGVhYmMwMDU4YzkwNzg4OWYxZDA3N2M0NWQzNDYwMzM5NzgxMjgyMzMwZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+