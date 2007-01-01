Каменный мост в Калуге отремонтируют в 2026 году
В пятницу, 15 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о планах реконструкции Каменного моста.
По словам специалистов, конструктивная целостность сооружения не вызывает опасений, однако дополнительные обследования все же проведут.
Основное внимание уделят внешнему виду моста. В первую очередь отремонтируют систему водоотведения, затем восстановят кирпичную кладку, штукатурку и элементы карниза.
Проект реставрации уже готов, а необходимые средства заложат в региональный бюджет. Как отметил Шапша, сумма предстоит немалая.