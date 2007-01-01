Афиша Обнинск
Каменный мост в Калуге отремонтируют в 2026 году

Дарья Джуманова
15.08, 16:10
В пятницу, 15 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о планах реконструкции Каменного моста.

По словам специалистов, конструктивная целостность сооружения не вызывает опасений, однако дополнительные обследования все же проведут.

Основное внимание уделят внешнему виду моста. В первую очередь отремонтируют систему водоотведения, затем восстановят кирпичную кладку, штукатурку и элементы карниза.

Проект реставрации уже готов, а необходимые средства заложат в региональный бюджет. Как отметил Шапша, сумма предстоит немалая.

