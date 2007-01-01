Афиша Обнинск
Общество

Объявлены победители всероссийского конкурса «Промышленная робототехника»

Дарья Джуманова
15.08, 15:56
0 385
В пятницу, 15 августа, правительство Калужской области сообщило о результатах первого национального конкурса «Промышленная робототехника», проведенного в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизация». 

В соревновании участвовали 67 компаний и организаций из разных регионов страны.

Одним из лауреатов премии стал федеральный технопарк профессионального образования в Калуге, представивший образовательную инициативу «Бесшовная модель подготовки кадров в сфере робототехники».

Программа технопарка охватывает полный цикл обучения – от профориентации школьников до переподготовки действующих сотрудников предприятий. Обучение включает работу на реальном промышленном оборудовании, тренажерах и разбор практических задач производства.

В проекте задействованы четыре специализированные лаборатории, а среди изучаемых направлений представлено программирование, машинное зрение и управление роботизированными комплексами.

