Объявлены победители всероссийского конкурса «Промышленная робототехника»
В пятницу, 15 августа, правительство Калужской области сообщило о результатах первого национального конкурса «Промышленная робототехника», проведенного в рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизация».
В соревновании участвовали 67 компаний и организаций из разных регионов страны.
Одним из лауреатов премии стал федеральный технопарк профессионального образования в Калуге, представивший образовательную инициативу «Бесшовная модель подготовки кадров в сфере робототехники».
Программа технопарка охватывает полный цикл обучения – от профориентации школьников до переподготовки действующих сотрудников предприятий. Обучение включает работу на реальном промышленном оборудовании, тренажерах и разбор практических задач производства.
В проекте задействованы четыре специализированные лаборатории, а среди изучаемых направлений представлено программирование, машинное зрение и управление роботизированными комплексами.