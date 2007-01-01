Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество МЧС по Калужской области опубликовало порядок действий при атаках БПЛА
Новость дня Общество

МЧС по Калужской области опубликовало порядок действий при атаках БПЛА

15 августа МЧС Калужской области опубликовало подробные рекомендации по действиям при угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов.
Ольга Володина
15.08, 15:41
0 2448
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Беспилотники, которые в народе называют дронами (от английского «drone» - трутень, из-за характерного жужжащего звука), могут представлять серьёзную опасность, так как часто оснащаются взрывными устройствами.

Современные БПЛА оборудованы мощными камерами, способными различать людей и автомобили с высоты нескольких километров, а также инфракрасными камерами ночного видения, которые обнаруживают тепло человеческого тела. Визуально дроны могут выглядеть как небольшие самолёты, летящие на малой высоте, либо как квадратные квадрокоптеры с мигающими огнями.

При обнаружении беспилотника необходимо:

·         Сохранять спокойствие и не сеять панику

·         Укрыться под густыми деревьями, которые являются лучшей защитой

·         Немедленно покинуть транспортное средство

·         Избегать скоплений людей на открытых пространствах

·         Перемещаться зигзагообразно, меняя траекторию движения

·         Укрыться в подвале или убежище

·         Взять с собой тревожный чемоданчик с документами, лекарствами, водой и зарядкой для телефона

·         Воздержаться от использования мобильной связи

Рекомендации МЧС Калужской области дают чёткий алгоритм действий при обнаружении беспилотников. Соблюдение этих простых, но важных правил может сохранить жизнь и здоровье в опасной ситуации. Главное - сохранять спокойствие, помнить о запрете полётов дронов над населёнными пунктами и действовать согласно инструкции.

Новости по тегу
дроны
Лента настроения
22 оценили
23%
5%
0%
9%
5%
59%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZvWmg3NDgwR2Jxd0kyM1paaFdWK1E9PSIsInZhbHVlIjoiT2llbWdhVzdxYzZzOEY4UDdCQXVoZVIyUVIydzZuYjZRc3FTRk5sbVg0WmkrbWZzcHp0ZHFMVjgzSDlxV0hvaFlzQjk1R0hTQi8rd0kxNGNxRW8xTDdvR0R6dk9lN0R6bzhNeHdSUFZlNmFqeXlweEZ4ZEFGbWxaTXJLdHJ1b2IyVUZlZFk1am5zNlNTSFYwT054MUthelJyc1hmNy9tYThPUFFyY3FWQkJheUFoazZKL0diQStoZXkyTEIyNUh5MGVuVjZOS2pySm96c1B3RnhkbVByb0dUdjZBUDZwemVDVjFwYkhFQXUrUlJLWTRnenAxZXpmaFR3YjJoYmRYU2d4TFlKdW5ja2lzdGtpcXE2MGxWSWZSeEF0T0tLL3BXS01wc2JnVmptVmdtc2FsanIxZ05mREVvSjJ3aFVGUHVRNlVwcWZpOHJ6MTBISWludDJuSU9CZ1l4TkprdG04UkVzWlJ0eDM4Z0NoUmN1d2dXS3VTVW9yUDVpYWltSnJqMEVLcjFOMFQ2MEFUWmhvbDZ2cmxsaUtSZnlBeDBIY2EwRFMvWGRRR0F5dFc3OVRzOTM5cjFvRXJiZFhIRzNiVyIsIm1hYyI6IjMwMWFhZWQ0ZTJmMWY4NWVjNmRhODVlMzM3MDRmZDEzNWUzMjQ0YzUxZjg0MTVlNzZhMTI1NGFjNDI0NzFlYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlV4elUwKzlpOG9qRmw0dlpXaE1Xb0E9PSIsInZhbHVlIjoiV25nZUpucStmMG1nRE5DMkNpaGx0eElmVkhtMno0UkNFT2Z6ZHYvV0ZGN2xURFZoRGdod3lWWHozcEF0eXdRWmpKd2pKYVh4WktsTFErMllEaCtleHpGWGNZTlhCUE1INFIwdWhsZ0VnbmpPNC9tMVA3eUxKYk5mNUhVelo4WnV5NDdrNW9nOVlTRHdCLzgrc1c0VDcrOUpaWkQvY2VtZ29YWFhPMGtHUzdSN0NjbGI1WURCVjNtZFJkNWhzOW9lOXRaZTQ3SEJyQ3FhT29sMGNEK1VPK0dOcW8rMGZJTkhBRi9nYnhnWUcwUklFVDdsNVlVU2FKbUxqMmFxaVhkRXJLdlNsQmZ1QmhUU0tZMVVrcVMzc1JsS0g1Q2QzQ0lkb1A5UDUzNWF3OUdScFlwaGk5QUtnSWhyRDdySDJaeVBrdFFUWnJYVHRXcUNMU09EZFV1dnVwQ1RKMy9rV3phaVAvWkJGeGorSXIrT3lyV3FpZ3dzVDZQWERvRVhCdDNsZzY4TEZBQ2V3M0lKa1FNL1RVdUJjSW8vTHlMWUNvTmpWUHRTUjJPbmlpNlJ0Ylg2UUVNaDExc3h5VWVzMXRaN1dYM0trQityRm9ibmtwd2hoc2hPcjFlSzI3VkVPUnlTK2pna1RXbHBwMkE4dU5LR3dsbWFEMk1FZU93R2I4b20zUGdhdEg2ZnAzaHNyekFXeDg1YlAxVkVwd3RJL3NZUnl2aEZpNWl2aHdTK212NTVQeGlncmp6a0V5cnNkMEpZZ1p4QnYxb1ZiMHdaTWJNK0VzdzRYRk5WWjBQRms0aTY0ellveld6S0EzWmNQZGw3NmNNWFlzam03elEzUDQxdiIsIm1hYyI6ImI0Y2U0ODI4YjVhMTY3MDc5YzU1N2Y2YTAwZDZiZWM2MGQ4NDkyYjUwMWIzYTljZDU1NzU3NTUxYWFjZWE5NzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+