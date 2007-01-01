МЧС по Калужской области опубликовало порядок действий при атаках БПЛА

15 августа МЧС Калужской области опубликовало подробные рекомендации по действиям при угрозе со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области

Беспилотники, которые в народе называют дронами (от английского «drone» - трутень, из-за характерного жужжащего звука), могут представлять серьёзную опасность, так как часто оснащаются взрывными устройствами.

Современные БПЛА оборудованы мощными камерами, способными различать людей и автомобили с высоты нескольких километров, а также инфракрасными камерами ночного видения, которые обнаруживают тепло человеческого тела. Визуально дроны могут выглядеть как небольшие самолёты, летящие на малой высоте, либо как квадратные квадрокоптеры с мигающими огнями.

При обнаружении беспилотника необходимо:

· Сохранять спокойствие и не сеять панику

· Укрыться под густыми деревьями, которые являются лучшей защитой

· Немедленно покинуть транспортное средство

· Избегать скоплений людей на открытых пространствах

· Перемещаться зигзагообразно, меняя траекторию движения

· Укрыться в подвале или убежище

· Взять с собой тревожный чемоданчик с документами, лекарствами, водой и зарядкой для телефона

· Воздержаться от использования мобильной связи

Рекомендации МЧС Калужской области дают чёткий алгоритм действий при обнаружении беспилотников. Соблюдение этих простых, но важных правил может сохранить жизнь и здоровье в опасной ситуации. Главное - сохранять спокойствие, помнить о запрете полётов дронов над населёнными пунктами и действовать согласно инструкции.