В Калужской области УК устроила горячий спор о холодном воздухе

В Козельске разгорелся конфликт между управляющей компанией и местной жительницей, которая решила бороться с жарой без оглядки на правила. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 15 августа.

Женщина, владелица квартиры на втором этаже, в 2022 году установила внешний блок кондиционера на переходном балконе - части общедомового имущества. По версии УК, это было сделано: без согласования с другими собственниками и в нарушение правил пожарной безопасности.

Управляющая компания несколько раз требовала демонтировать кондиционер, но хозяйка отказалась. В свою защиту она предоставила подписи четырех соседей, которые якобы не против, а также технический отчет, что блок не мешает эвакуации.

Однако по жилищному кодексу для установки кондиционера нужно согласие всех жильцов. Поэтому кондиционер придется все-таки демонтировать.