Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша оценил масштабные преобразования в Людиново
Общество

Владислав Шапша оценил масштабные преобразования в Людиново

Дарья Джуманова
15.08, 14:42
0 261
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жители райцентра уже ощущают значительные улучшения в благоустройстве. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил глава региона.

Во время рабочей поездки он лично осмотрел ключевые строящиеся объекты. Среди них — Дворец культуры имени Гогиберидзе, где идет капитальный ремонт в рамках федеральной программы развития сельских территорий. Подрядные организации уже отремонтировали крышу и обновили отопительную систему.

Также запланирована модернизация сцены с театральным оборудованием, реконструкция лестниц и создание доступной среды для маломобильных граждан. Завершение работ намечено на середину 2026 года.

Кроме того, губернатор проверил ход работ на набережной — проект ее реконструкции ранее победил на всероссийском конкурсе малых городов. Шапша отметил прогресс, но также указал на недочеты, требующие исправления.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitMYndFM1ZOUjEzNjc0Vkp1MG1ZcHc9PSIsInZhbHVlIjoid01TbFF5N3NVTnFTdkhVSjdxYkh2WCtBUWNPRFg3OHRJcjMyOGV2cE9nYlJzc0NqV0R1eFBBZ2taWXluRGVOMkdzQksxaUZDQXk1Z2Y4NkZZUDRhQmdXV3E4NkEvZjFxK2ZSWlVjVUw1MFJ0OUxZY1lLUFU0bnJjbUhJTHc1R3c3dFl1cU5Ta1NtVm85WmpNSWMwVmxCZ09OUWhoOXplcU1Vd0picmVQNGdjc3NSeHN3dUhrRUdjOVBFK0dsTEJERnltYnpVU21zb0Y1V0c5aFB4RnRvTVpVM1RKcWVhWVZTanVINWZkTkhYQ1VGTU10aWxtaUM4U1VpZUxtbVFtQXFSbGprZEI5VkdPdkI0bkFkdUdMNElTZHNrTm02S211aDQ1WTFDQko5dGZ2Q0JhSzVYU1NKMWE3TjRVTmoyVTdyeW0rMTh2dmpoNS95amJzY2VhRkNvN2IvVG96ZWNLZFdoWnBwZFd5K2I1YUVGVEFYMG1nTGRaVXU1RzZua1FBR2w2Z09QQldYRGxza01DcEV3OTJscDlscTArRnZFamlMVUhvV2JidGNvZFRsR0xhaTJaM0YyK1h0aloxTjh3MiIsIm1hYyI6ImI0MTU5MjMzODgyMWI5MzNhNDM3ZTY1MzU5YWYwOTY3ODY4MzljYjM4MTczMWY3ZDZjZDJlODM1YTRiN2I2ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkIwTHRrYnN3dmJkWDZNVVBBM1FMMGc9PSIsInZhbHVlIjoiMWgrSkJXZ3FuL2tldVBmc3R2Qm1DSnNseGwxQmRqUzJod1Zyc2NRazhvUmQyM2NWcnVwTWxDTUc4eG1mTDhHSzVWZGRDTkIvckc3d0VDT0ZTUm1KMmNVaUVQSFZmVjRrMkZnWWRsOHpoaTNMaEhnRldHemh0TFdFOFNvWVo4MUpuaFQxL0NjbHVwRllXVlVNaVJlbXRRVFdDS0pEdmV6UkpNVEZUb3hmSzVXREJoSnByL1VRakE5dS9xMG1WT25aSHdyWjVWTFlVVUFLdmxISGRIZlNBc0VDU3ZCTnRUTldkbUlHVTJiWHBLOWNIalo5Szh3T3k3aDhnNS9LbUF2em9aMWk5b3N4Y2VkVlFvWFlWMlByOGpnYXZlejlGT3cvT3FVTFlydGsxcXdFNDlCWUZjZjRvb0ZFekh5Sm82Zkx1MW1WbmtBbkRadFRhOGdzYzJYOTgrZjVKb3dHZE4yN1JMV2FMang4QW5BUyttTTViRkUrOTNzNkVLV0JYTXBndElrdUpMZUVKeWdjdGVKOGxnTVczN2haSlFyV2ZlZHFkT3NCQkNGL0lxYk5TVlYyNDJ2cDRGeTEvbzg4aUVCOHlUdk9QSUpOSHlGdkRSQ0N5eFFCYWFGNG1tM3VoQkRpc1o4NEhldVk0OXdoT2Q3eXJkK1NHMVZVWDBDWFhHN1lmWVE0WlQvVnFXQVJqejFTTE83d2VvN0QzQXNNeE5XTlhwNW44RWdrMzZudUNWMklhOU1ITWxCSmZNTDdoZ0I0c3lkQUdOblFCSlVkN0F3T2xqbmhLODBoOE5kWVQ3Z0VJeVZNbnpHR1Z4SnJqTlBjZk94aDJEeXNiLzVuNElleCIsIm1hYyI6Ijg0ZDdhZDY1ZWM4ZTkxMjY2MTcxZTlmMGE5MGQxMjBlNWU4MjU1NTBmMjM0NjY1ODI2YjRiNGVjYzI2MzU4YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+