Владислав Шапша оценил масштабные преобразования в Людиново

Жители райцентра уже ощущают значительные улучшения в благоустройстве. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил глава региона.

Во время рабочей поездки он лично осмотрел ключевые строящиеся объекты. Среди них — Дворец культуры имени Гогиберидзе, где идет капитальный ремонт в рамках федеральной программы развития сельских территорий. Подрядные организации уже отремонтировали крышу и обновили отопительную систему.

Также запланирована модернизация сцены с театральным оборудованием, реконструкция лестниц и создание доступной среды для маломобильных граждан. Завершение работ намечено на середину 2026 года.

Кроме того, губернатор проверил ход работ на набережной — проект ее реконструкции ранее победил на всероссийском конкурсе малых городов. Шапша отметил прогресс, но также указал на недочеты, требующие исправления.