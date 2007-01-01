В Калуге на Московской во дворе дома течёт ручей

В пятницу, 15 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

- А когда будут ликвидировать течь во дворе д. 213 по ул. Московской? Течёт больше двух недель. При мне 2 раза приезжали работники водоканала, но течь каждый раз появляется в новом месте. Течёт во двор д. 215. Залило перекрёсток около магазина и двор.

Мы обратились в горуправу. Там сообщили, что, по данным дежурного, утечку уже устранили.