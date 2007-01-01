Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел встречу с жителями Людиново

Глава региона встретился с жителями района в рамках личного приема. Об этом он рассказал в пятницу, 15 августа.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы благоустройства и ремонта городских объектов.

Одна из жительниц, Александра Васильевна, обратилась с просьбой отремонтировать детский сад «Сказка», который посещают ее дети. Губернатор подтвердил, что здание будет модернизировано в следующем году: планируется обновить крышу, фасад и коммуникации. Благоустройство территории вокруг сада возьмет на себя районная администрация.

Также жители улицы 3-го Интернационала подняли проблему плохого состояния дороги. Ранее этот участок осматривал глава района Стефан Перевалов, и в ближайшее время запланированы работы по его ремонту.

Еще одной инициативой, поддержанной губернатором, стало обновление въездной стелы со стороны Брянска.