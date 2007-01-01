Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел встречу с жителями Людиново
Общество

Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел встречу с жителями Людиново

Дарья Джуманова
15.08, 14:03
0 298
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Глава региона встретился с жителями района в рамках личного приема. Об этом он рассказал в пятницу, 15 августа.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы благоустройства и ремонта городских объектов.

Одна из жительниц, Александра Васильевна, обратилась с просьбой отремонтировать детский сад «Сказка», который посещают ее дети. Губернатор подтвердил, что здание будет модернизировано в следующем году: планируется обновить крышу, фасад и коммуникации. Благоустройство территории вокруг сада возьмет на себя районная администрация.

Также жители улицы 3-го Интернационала подняли проблему плохого состояния дороги. Ранее этот участок осматривал глава района Стефан Перевалов, и в ближайшее время запланированы работы по его ремонту.

Еще одной инициативой, поддержанной губернатором, стало обновление въездной стелы со стороны Брянска.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ind2cjRlbDR3MFNsRVkzdVhEVitRK0E9PSIsInZhbHVlIjoiMDY3MGlLaUxkeXVnVnkvOTR2ZmlDU2kvUGZyVk9lYlZjOTU0SGZCRVpGL2RONklhMmd1VlMzemFYNDBheUdVeXVxOUlrWEF5MHl6SFdvN1dPK21oeWxZNEJMejdZTGFmVSsxTklVcGZlb21FZ0oyd2ozeUxZTjJIRXpJZFJORmdUSitZVUN5NkRFenFzNUkwSzdzWXBYbi9STloxdVVWSVh1TUdNa1IrdS8yTDEySGlSd2V5cDhGTm5hSUpRTTJBbm9GaWJVYWJKSXlVZkFqQWo2OEN0UnFtVUJqeTZFbXhaV203R1pNeFBSNGFqdm5BVHk1OEUvSWhiQlYzblNZcG83VTJBNkVxRDVoWjZiaDN3WTV4M0E1K2ZISDl4aU42WlY2YzZrcjQxZndQOE1oZFNOdWgzNFg5YUY0NGtDeVlQWjZoZlk5ZmF3ODF2RWk2M1FHZkFTdEFNQmI3N2dDdzZRZ20vN2tMaVJQMk9TMmRDd3YyeFlxQnBjM2NmcFRXMmRDL204MEsxNzNSTVV0NUVSYmt5aktJSmtnaWRTeDNneFc3SGxwdkFVR0VYWWtzQU1oS2RIREhwSjR0NFFJbCIsIm1hYyI6IjUwNjNmMWFhMWQ0ZDM2YWQ4YWU2MTk3YjkyNTI0OTEyMGNmNjFiMWY1ZjM5YmUzYjY4MzhhMDRjZDA1NGJkNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlE0aG9hOVp5NVpvVXFHNDNmamZDWVE9PSIsInZhbHVlIjoiVFlpVW0vNnUwTHROb1c2L3gwNlBNa29LOFRRak8zdEZSd0owemlEaWhGcHpvRW1vVUtFWWdSMGY0clFIMC9lSXgzWk8rVGNuQmo4T1Vxd29wenIvUS9STHM5cUVyTmZQOTRlUHBnMlk2RTVFTjVRTG1nbU1sSy9zQXhSZW1ZVnZudVZpNCtRQzcxeHdpMU82cjZFRFlBL0xlMnZUVlFBcGRQYWNpVkdHY2gzODFhS21TaXh2cHdpeERmZmZETEwrelNHK2huTmdGR2Y1SlpTR3BkcElDZTJJWVNvUmVFMXdtajcyQXN2Q0N0NVFGWVVOR3dvOExFYUVjOTB2OUluQVdQVW9TK05yMU1UTjdSdGhFeGQ5UVNvRmVOdDVHWDN5a1hnaVNkLyt0MUFZRWZaVW1abmpaaUFlNTVqNHBmY1F5L3d2SlhKOTF6anpuV0ZtRGJUSmt2VS9vVWlXUW9BNEgvdHpiMzk4blJHeWNuTmt5UUlodzNZQ21TOC9KTEpFYmZGSzNFNmpXdGdyWVNtSDFSTEpwVitocm9WblhmRWluSWtoWW9QVDdCRHppOHZXMis1U3l0Rko0VCt0MXlvTVVOaVNNWFFtcE5Rd0t4eXg0bHRpOGhob09jZHE1RnNhc0x5cHJKMjlkNnBIS3hpSG1tYVdqam55Wk4xMEkvNEd3RHJTbzJ3STZpelZ2Um1HcGNEeERnTktxMWNWS3VqMXVCWk5wYmVNU2FZWTAxQXY5UzVESTdIR1FES0lEVGhlM2VyaTRpcHorclFsUnUzT2M2UURmVjYvUWlmR1hoWU5mdmdtN2NHSkdVUEM2NHNQM040UmFkSGFvRXNSL0pGYyIsIm1hYyI6IjNlMTE1MDk5OTFhZDlmNTNiYjQyZThjNWM2MTc1MGI0N2NjNjAwM2ZhM2E5MDNmNzI0YWI5MzU1YTVmYzA0NTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+