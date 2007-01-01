Тишины и счастья уголок

Всего в пятнадцати минутах езды от Калуги, на берегу тихого озера, в окружении леса и чистого воздуха, расположена база отдыха «Кукушка». Это место, куда едут, чтобы сменить городской шум на шелест листвы, плеск воды и неспешный ритм загородной жизни. Здесь можно провести день, приехать на выходные или остаться на целую неделю — в любом случае, впечатлений хватит надолго.

«Кукушка» — это современный загородный комплекс, сочетающий комфорт и близость к природе. Для проживания база отдыха предлагает уютные дома разной площади: зимой в них тепло и уютно, летом — свежо и просторно. В тёплое время года есть возможность остановиться в глэмпинг-домах или сафари-тентах. Это отличный вариант для тех, кто хочет пожить ближе к природе, но не готов отказываться от удобств. У каждого дома — собственная территория с мангалом и видом на озеро.

Для дневного отдыха подойдут просторные беседки на берегу. Они рассчитаны на разное количество гостей, поэтому одинаково удобны и для семейных встреч, и для больших компаний.

Одно из главных мест притяжения на базе — оборудованный пляж. Здесь есть шезлонги и удобный спуск в воду.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, «Кукушка» предлагает катамараны и SUP-доски, волейбольную площадку и профессиональный теннисный корт. Любители рыбалки тоже не останутся без дела: на берегу есть удобные помосты, откуда легко забросить удочку и насладиться тишиной.

После насыщенного дня особенно приятно отдохнуть в бане или сибирском чане. Горячая вода, аромат дерева, пар и вид на озеро создают атмосферу полного расслабления.

База «Кукушка» также подойдёт для праздников и мероприятий. На территории есть два крытых павильона вместимостью до пятидесяти человек. Здесь проводят свадьбы, юбилеи, корпоративы.

Семьи с детьми ценят «Кукушку» за безопасную территорию и наличие игровой площадки, где малыши могут веселиться на свежем воздухе. Кроме того, пляж оборудован для удобства людей с ограниченными возможностями — здесь позаботились о том, чтобы отдых был комфортен для всех.

Рядом с базой находятся интересные места для прогулок и экскурсий. Всего в нескольких километрах от базы: музей-диорама «Великое стояние на реке Угре» — единственный в России, посвящённый событиям 1480 года. Тихонова Успенская пустынь — древний монастырь с богатой историей. Святой источник Преподобного Тихона — место, куда приезжают за чистой целебной водой.

Отдых в «Кукушке» подойдёт разным людям и в любое время года. Здесь можно провести тихие выходные вдвоём, устроить активный уикенд с друзьями, организовать большой праздник или просто сменить обстановку на пару дней. Природа, свежий воздух, уютное жильё и разнообразие занятий делают это место по-настоящему универсальным.

Приезжая сюда, понимаешь, что не обязательно ехать далеко, чтобы почувствовать себя в отпуске. Иногда достаточно пятнадцати минут от города — и вы уже на берегу озера, где время течёт медленнее, а каждый день наполнен простыми, но такими ценными радостями.

База отдыха «Кукушка»

Калужская область, Дзержинский район, сельское поселение Дворцы, д, Новоскаковское

8 910 602 85 10

база-кукушка.рф/

vk.com/baza_kukushka