Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Тишины и счастья уголок
Новость дня Общество

Тишины и счастья уголок

18.08, 10:13
0 662
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Всего в пятнадцати минутах езды от Калуги, на берегу тихого озера, в окружении леса и чистого воздуха, расположена база отдыха «Кукушка». Это место, куда едут, чтобы сменить городской шум на шелест листвы, плеск воды и неспешный ритм загородной жизни. Здесь можно провести день, приехать на выходные или остаться на целую неделю — в любом случае, впечатлений хватит надолго.

«Кукушка» — это современный загородный комплекс, сочетающий комфорт и близость к природе. Для проживания база отдыха предлагает уютные дома разной площади: зимой в них тепло и уютно, летом — свежо и просторно. В тёплое время года есть возможность остановиться в глэмпинг-домах или сафари-тентах. Это отличный вариант для тех, кто хочет пожить ближе к природе, но не готов отказываться от удобств. У каждого дома — собственная территория с мангалом и видом на озеро.

Для дневного отдыха подойдут просторные беседки на берегу. Они рассчитаны на разное количество гостей, поэтому одинаково удобны и для семейных встреч, и для больших компаний.

Одно из главных мест притяжения на базе — оборудованный пляж. Здесь есть шезлонги и удобный спуск в воду.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, «Кукушка» предлагает катамараны и SUP-доски, волейбольную площадку и профессиональный теннисный корт. Любители рыбалки тоже не останутся без дела: на берегу есть удобные помосты, откуда легко забросить удочку и насладиться тишиной.

После насыщенного дня особенно приятно отдохнуть в бане или сибирском чане. Горячая вода, аромат дерева, пар и вид на озеро создают атмосферу полного расслабления.

База «Кукушка» также подойдёт для праздников и мероприятий. На территории есть два крытых павильона вместимостью до пятидесяти человек. Здесь проводят свадьбы, юбилеи, корпоративы.

Семьи с детьми ценят «Кукушку» за безопасную территорию и наличие игровой площадки, где малыши могут веселиться на свежем воздухе. Кроме того, пляж оборудован для удобства людей с ограниченными возможностями — здесь позаботились о том, чтобы отдых был комфортен для всех.

Рядом с базой находятся интересные места для прогулок и экскурсий. Всего в нескольких километрах от базы: музей-диорама «Великое стояние на реке Угре» — единственный в России, посвящённый событиям 1480 года. Тихонова Успенская пустынь — древний монастырь с богатой историей. Святой источник Преподобного Тихона — место, куда приезжают за чистой целебной водой.

Отдых в «Кукушке» подойдёт разным людям и в любое время года. Здесь можно провести тихие выходные вдвоём, устроить активный уикенд с друзьями, организовать большой праздник или просто сменить обстановку на пару дней. Природа, свежий воздух, уютное жильё и разнообразие занятий делают это место по-настоящему универсальным.

Приезжая сюда, понимаешь, что не обязательно ехать далеко, чтобы почувствовать себя в отпуске. Иногда достаточно пятнадцати минут от города — и вы уже на берегу озера, где время течёт медленнее, а каждый день наполнен простыми, но такими ценными радостями.

База отдыха «Кукушка»

Калужская область, Дзержинский район, сельское поселение Дворцы,  д, Новоскаковское

8 910 602 85 10

база-кукушка.рф/

vk.com/baza_kukushka

Реклама. ООО «МКЦ «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ». 0+. ИНН 4004012406. Erid: 2VfnxxHBuoN
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImFQa3RSWm1uYjBrS2NtMENCanZVRUE9PSIsInZhbHVlIjoiSnBzUFo0OWNXRXFQTnV6bmlvaWZZNmQyazRNUE5xc1lrQTJoUDM0QWpEZzhZNjhCQ0MxZEZEZ0JpU2ZDZUN5STE1WllES0R5eXJoM3pLVGwvZi9XSForWDJ6YnhtWFpKQjQzajc4SmQ3ZVFNbFB5MGJoallMbGdDNmZGZy9ybzZEc1g1VlpiK0pzQUowSmdta0ttbUNJTnA4RmlJNUlaOXMwN0MycXkxVTlnVXZIRldUZHNrczlzR0NQMU5GOTkvRzJHZ3dSQUpWelBFMGZWdzRNS0dDSUVTeWI2WllCMUcybjJ6Y1FadERWSWdLWDZXM1IvRHQ4WGhJQkJZc2JHOUxuUVdjQkNIb1gyK0VrNFY2ckVEdEhrNHpVM0hPY1oxeDF0Um1UdGtKTmk4LzJtUUJHdUdZK3l4azFUYm1DRkRjay9oNVJpNTJtRmljUlQ2cWFJclFzZHRvV1FvcjVCS1gycGhtTTF3dHF4WlNybllKMlMyTUZRY0ppQThsa1Z4NEk0MkZjN0Y0YzEwckNoWjAvNjBPTVhKc2tud0xSSXk4MitjMWhaQzRsaDRiVlVQWUVpMWoxSEhHMG1FUWh1MyIsIm1hYyI6ImU5MzYwOWE1NzYzNGQxOWRjYmM0MGUyZWI4Y2M0MTg3YmU3ZmNlOGViZGJlZDE0YTIwMmI0MDRiMmI3ZWU4MzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZqWjdnbmE3Rk9iV29STmpXY2UwNXc9PSIsInZhbHVlIjoiOCtSblNSWXJNT2xLYzM1VnMrMzBEd2thVnhPaFFHanRPeU1MYk4wS3dGNFpieERaZHFFNTlJbjdDclh5cHpFQVFJeWsyMjN5aVB2eFlEdExOOTdDd2J3MXpvZXo3SXFZYWRXVXpiYzR3N3daZjJNUWlFT3ZyeXRrRDhkUngxTmVzVURyRjRwMzlNbG1pM2FZYzQyMEVaTTI4NlhHcVBCeU0wSmhOVDhDdE1kQmNaNlVQYkxidHEyQUJqcmFndkU5UlA3ZW1WdHU3Y0thYzhKT0hFS2JCYjNCN0VaQ1lGdDVrbThuekR6Ujc2U0g4Z0I0YnlmbFFuQVZRYkFhbW54YVJnYTNlTXVFWXA4Wkp6NmZtS1JPRVRtWFMzRWJVb3BzR1FicHlDRzlHSEYyWHFuakxKeEJkaHgwRW92R1hZVHFaQ3dYRUFGYmVzWk9HektzWDhQZlFiVU1BNk4rb21EMU1FTWZyWXFKQlI0NTF4YmU1VUFld1NkVldnM05vWGdScFdQZzNyV3YrajdLbU5RaDYxNEVqMEszVlhoS2lMdFJEUWdpM0VsNFZuRDlMYzBza0R5a3lONzh4SjRxK3lPME5qU1pNK3YvV0NJcEpRd1hHM2RvdXFpd2JUQ3dXaDI1UzhsM1RMMDBFT29jQkhhQURFNldXcXVXbTR2cXVjSmt5bmx6QnZjVnJJUllUR3h6WVN6M3hOc3F3UnNMYXlmS1JWZ0ZEeGcrNlRNQWRBMXJ3RlVSdTllNXpJNTlmL09iRS9VdmttNlJGZGU4UXNjVkJxT0VsRUd5MXZqVUgyMktEb3ZJT2RoZHNtRFJpK1l0azFRUmR4QmpDY0FVQUlVbyIsIm1hYyI6ImI1YTljMTJjMDljZWFhMzBiNjZjNTU5ZTJhN2FmNTRiMDFjOGZkYjQyNjczYzRkOGYyNjA4Y2RlNmJkZjM1NTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+