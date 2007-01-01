В Калуге укрепляют стены церкви Спаса за верхом
15 августа начальник управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков показал ход работ по укреплению Храма Преображения Господня.
На колокольне уже установили стальные площадки для контфорсов – эти конструкции придадут стенам дополнительную жесткость.
Особое внимание уделяют фундаменту. Строители смонтировали 34 сваи глубиной почти 8 метров, чтобы заполнить пустоты и укрепить основание храма. Для аккуратной работы через старый фундамент бурят алмазными коронками.
Специалисты делают всё возможное, чтобы сохранить этот памятник архитектуры.