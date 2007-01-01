Афиша Обнинск
Новость дня Общество

В Калуге укрепляют стены церкви Спаса за верхом

15 августа начальник управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков показал ход работ по укреплению Храма Преображения Господня.
Ольга Володина
15.08, 12:05
0 841
На колокольне уже установили стальные площадки для контфорсов – эти конструкции придадут стенам дополнительную жесткость.

Особое внимание уделяют фундаменту. Строители смонтировали 34 сваи глубиной почти 8 метров, чтобы заполнить пустоты и укрепить основание храма. Для аккуратной работы через старый фундамент бурят алмазными коронками.

Специалисты делают всё возможное, чтобы сохранить этот памятник архитектуры.

