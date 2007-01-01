Организаторы предупреждают участников финального этапа конкурса «Профессионалы» о необходимости быть внимательными

Организаторы Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в четверг, 14 августа, напоминают участникам финала, который стартует 25 августа в Калуге, что для успеха потребуется не только отличная подготовка, но и особая собранность.

Специалисты обращают внимание на важность умения анализировать задания. Иногда ключевые критерии оценки завуалированы в тексте, и даже небольшая неточность в понимании формулировки может стоить баллов.

Практическую часть участники осваивают активно: сначала отрабатывают задание до готового результата, затем изучают способы оптимизации, а после переходят к тренировкам на скорость.

В этом году программу дополнит четвертый конкурсный день с заданиями от компаний-работодателей. Детали пока не раскрываются.

Чемпионат проводится Министерством просвещения РФ при участии Правительства России. Оператором выступает Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной – Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».