Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Билайн в два раза расширил пропускную способность сети для калужан, туляков и москвичей
Новость дня Общество

Билайн в два раза расширил пропускную способность сети для калужан, туляков и москвичей

Билайн усилил надёжность сети для 1,5 млн калужан, туляков и москвичей
15.08, 12:57
0 389
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Оператор «прокачал» магистральную сеть по двум направлениям: Калуга − Обнинск и Калуга – Тула – Москва − Обнинск. Благодаря проведённым работам пропускная способность сети для 1,5 миллиона жителей обозначенных городов и соседних населённых пунктов увеличилась в два раза – до 100 Гигабит.

Магистральная сеть – это специальные каналы, которые нужны для соединения в единую сеть крупных узлов связи, принимающих трафик с базовых станций. Расширение обеспечивает ещё большую надежность связи при растущем трафике.

По направлениям Калуга − Обнинск и Калуга – Тула – Москва − Обнинск запущено более 400 км. линий с использованием DWDM*. Эта технология также повышает уровень отказоустойчивости, клиенты Билайна смогут продолжить пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. Также запуск каналов именно в технологии DWDM дает оператору возможность эффективнее распределять трафик на сетях 4G, а клиентам − пользоваться высокоскоростным доступом в интернет.

Директор Калужского отделения Билайна Александр Сёмин: «Сотовая связь — это не только запуск новых базовых станций и расширение покрытия, но и внедрение современных технологий для повышения качества соединения. Мы внимательно отслеживаем состояние сети и оперативно реагируем на потребности клиентов, увеличивая емкость сети и повышая скорость передачи данных».

*DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – ДВДМ – технология плотного спектрального уплотнения, которая позволяет передавать множество независимых информационных потоков (интернет-трафик, голосовые вызовы, видеосигнал, данные корпоративных сетей и мультимедиа) по одному оптическому волокну посредством разделения сигналов по длине волны.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301, Erid: 2VSb5zBpfYD
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImJjWldtUTBVTVFmYTY4NFR1amxIdVE9PSIsInZhbHVlIjoiRXNHNkJNQkRNWmxSaWpCcVcvMVZ6VGZmR2dJbzd1dC9hcDRNZjlxSjJQYXF1WWRXajFLS1lGcHVXUnNxRlpaL1gyVmRicHkySGhBd3hEM1cvWEVmcEcxUGdIMnBFUUZyYU1OOXh6ZWp3ak1Tb1F4dWxaS1NBV2lIUTlNKzFqWHpUNlRZdGJSNSt1WlBOYVp2b09UY3JXWkdSVlpCUFBrdy9qMi9wS3RUNTR6Sm0rRXFTMkcyb1BEMy83RjVOMHpTOHdyNTVyRWpYYW1ibDBaOVh1aVNjZFZaallFR2xtMjAyazdtRHJlNmExUGNtSWhlYXZnOEphbXovOFROVlNKa1hlYWtBU1ZrZVBTbnI2YzlmK213MGwybVdPME9zYVhvU2VkTlRyK0dNdUxIUHFQandJYnc3aXpCU0F2SXVGQUZQWEV1aE9VMXcveVhCY2NrYVdXV1hhUFZrRDFEUjN5T0ZIQm03ci81RFY3SnBXVG1CcVNkU3NzUFphd2QyNVFqd0h3SWxTSU9DbjB5V0gyTjdDQjZlQ05uQ0tPd3pzOVBMRTdLTG51TGhzRXZkSkkvZWNQWXFhMUJlU3ZoaVBabCIsIm1hYyI6ImYwZDI1YzBhODhiNzUyY2FlOThkNjlhM2I5ZjliYjE1MWZjZTU0ODU3OTQzNDIwYWRkZjZlM2VjYjk0NjQ1ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9UQ3N5OExDRDVvT05GVHJGOGtuZnc9PSIsInZhbHVlIjoiVFRDY1ZJL1RqSFF0TitlSEdOT3V5a0N5NUtiTGNKUjJMTUtFWEtmVW5EUVNQa2NZVTlMSVp1aXhpSFNjUUw4UlBhcE82bEhISDR2S200RkQ2SzhWSnpoUkJJY1lOa0VyZzFmK1EwZ1pRWUpHSXJnaWtvd20waTl6ZkRGV0haQUtuRWIrWllTcWZNVGVRTXBzSXJNdWhpM0FSemZnVS9kNnM3cjZGN0JoYXVVcXFqK2hrRGxPdGxBK0MveFJJMmRSUG05eVdad3pCZXdJUGxoRG9VNXdYbGVEOGZ1UVM4ZW5iYmVBeE1VajB4cHB2Rjd5RGlNcHA3TVZZMFBteUVDMVZHWDYzSC9FbzVmTG9vSmQxSFIxZGJadG1zeUF6ckFCdE1mRitUZHphaldNaGpWMDl2L2JMcU96TWY3SXhzUHdkblQ4bG9FUW1oakQ4VlhqMHpXdlR5UTlwODJ5VWtwOGplSVdFYzNkQTZpclBRdzlLdUFhazJKQ2FQTlVsOW0zQk1KbjFkMi82Uk8xWVRWeHh2WEFINkhkV3Y3c0x5ZDNtbjh4T05RMSt0OHgyRkcvZC92MkFJRlpmb1J4aHpzaEtTbHIyOGZ6Q0s4Z1Y1Vk9DZlE4ckJRNzY3UjhRQ3RZcXRwYXJZWGlRQWRtWkhDeUI4SFVvbEpUcWczcit5K0NvSTV5aldHOXdGV3ROcDEybGtiNDZCRmVqdmpobExGSGlCc2I5dFM2NnNPV0EydUNuRUpZd2JFS3NTNFJ4bVR1dEVBUm5CVnZyN045ZG9nK2FpdldRQWYzK2c5eTA3NTRKeFFJSlFzWnZka0NYTFIxYWdhR2Urd1FReW1SeHlBcSIsIm1hYyI6IjY1YTIyOWIyNzlmZWIyYzNlYTNhZjQxNWExODQwNWM1NTEwYmM1YzE1YTcwYWE4Y2EwMDg4YTBjNjFmNzY2NmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+