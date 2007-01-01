Билайн в два раза расширил пропускную способность сети для калужан, туляков и москвичей

Билайн усилил надёжность сети для 1,5 млн калужан, туляков и москвичей

Оператор «прокачал» магистральную сеть по двум направлениям: Калуга − Обнинск и Калуга – Тула – Москва − Обнинск. Благодаря проведённым работам пропускная способность сети для 1,5 миллиона жителей обозначенных городов и соседних населённых пунктов увеличилась в два раза – до 100 Гигабит.

Магистральная сеть – это специальные каналы, которые нужны для соединения в единую сеть крупных узлов связи, принимающих трафик с базовых станций. Расширение обеспечивает ещё большую надежность связи при растущем трафике.

По направлениям Калуга − Обнинск и Калуга – Тула – Москва − Обнинск запущено более 400 км. линий с использованием DWDM*. Эта технология также повышает уровень отказоустойчивости, клиенты Билайна смогут продолжить пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. Также запуск каналов именно в технологии DWDM дает оператору возможность эффективнее распределять трафик на сетях 4G, а клиентам − пользоваться высокоскоростным доступом в интернет.

Директор Калужского отделения Билайна Александр Сёмин: «Сотовая связь — это не только запуск новых базовых станций и расширение покрытия, но и внедрение современных технологий для повышения качества соединения. Мы внимательно отслеживаем состояние сети и оперативно реагируем на потребности клиентов, увеличивая емкость сети и повышая скорость передачи данных».

*DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – ДВДМ – технология плотного спектрального уплотнения, которая позволяет передавать множество независимых информационных потоков (интернет-трафик, голосовые вызовы, видеосигнал, данные корпоративных сетей и мультимедиа) по одному оптическому волокну посредством разделения сигналов по длине волны.