Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин передумал дарить долю квартиры и забрал ее обратно
Общество

Калужанин передумал дарить долю квартиры и забрал ее обратно

Дарья Джуманова
15.08, 11:34
0 840
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Козельский районный суд Калужской области признал недействительной сделку дарения доли квартиры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 15 августа.

В июле 2024 года мужчина подарил половину своей квартиры в деревне Покровское знакомому. Однако выяснилось, что даритель не собирался передавать жилье. Он хотел лишь избежать претензий интерната, где находился. Получив долю, новый владелец не смог въехать: даритель вернулся и отказался освободить квартиру.

Сделка оказалась фиктивной: хозяин квартиры обманул второго участника.

Суд удовлетворил иск пострадавшей стороны, отменил договор и вернул прежнего собственника. Запись в ЕГРН будет изменена. Решение вступило в силу.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRBNEc4ejQvL2ZDWVl1a3VTaFpXaHc9PSIsInZhbHVlIjoicVNldDUxQVBQeXZxWnR0QVpLVEo0LzdhMWEvcWhaY0ozdUNJd2VTWmZFVFU4dFF4bnZQR3NRd0NNMUpFOEdqd2pCaEZXYkIwREpoTC9PTzNGK3ZjNktqZ1FmOG9aQlR1STVXVDNKZDl6N3R2RjR0NUZkWWNNekNSQkN3VDlXMjBaaXVYQVlIM1M1a2c1YWlhbTQvcDVlK0xtWkJtcFp4aUdib1ZzMVNHUVYrOUgxU1NnaXRHV21UbGJVZ0JMZDV4NldTMmE0MGlzS0c4ZG9qTjU3WHQ4YlVkSkVEN1dnek1Wa0xQdWpON2ljQXhwMzlhTFlDZFg0eUExTS9qcWcvTXRXRld4STJzRThqQ1A4NE1yRHNub3pLdkV1SmpKU1JNYVhjRlpoNDJXeDRsZGZLOGJvYmFqZjljNzkyZDV1RjlKbGFTMTNUMGhUU1RCMnVucXRiRjRrUTBwaW0vRjdlb0JEY2FqUlV0NnBEaVdNZGQ0b2pyQ2xPSC9wS29aUm5vTVkyOE03L29sVU9seTQyT0ttL2JuUGUzajFzTW9VZXBRWjFJU3h2c2JncVVTeEhNR0NOWGZsbEpidkxabUF2byIsIm1hYyI6IjI1ZjBiOTgwNzY2MGEyM2RjMWZmOGFmNGFkOTViNjFhZjlmMzNjOWZmZmRkZTFkNWE2YTlkNTA1ODE0ZjgzZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldjZzNHOTNuTnppdi9HRmZPSXlVa3c9PSIsInZhbHVlIjoiRUpOTXNSbkNvQnoyYUhuN2lmUW5GQ3FKendwZThYV2pCMGkxcHdhTzU4RXBLSTA4ZC9iZFFJUkFpQVdHSzc1K3d3YUM3SVFOSlI2Tm9tL2FwSU9rTWRpaWFPMXlBdXAvMzVVQVN4d1Ird1F6dnhsa1IrOGQ4eWFDU0ZkcWhDYjhyMmdxNXFPNXlXZzNwbWtEWkRkOVVmOGFFNndhZUVpcUh4SFBxV1hsQ3M1WHNaYUVMTVVEMkI1aUhSaTFpVXBDLzRWamFQT0o1RDBDTU5YNnN1ZUFRWlJhUDBYZkJuR3ZVcVFQRVEwcXBxbzZwR0t5WW80RG5oT1NPZHVIakJQdjcwbnlqWjBXUy9YMmNWY1ZwZktSVER6ZzRIbkxVNG5pSFdLNW11K3VFWmczdW9ic0J3czVwbTdIeVl1dUc0UVlic0JDY1hnUnlHOEF4Uit6UFcycUV0clNBNG53QTV4aVZhY2R4ZEMya2pKOUZOTi93eGtyTG9wZ04wRVpad3dnVFltZFU4cFFnMHEzdlY5aFhHMWFQTXRtUmY5UXB1Tmwzb0lMY3Z0S05OeWxtd0FQTldwKzJhNjV1LzRvd05SeTVZejVTd3YwN21JS1IyM0F4YjM5K1V4QXY1T0JYTEtjSGpQM0c3Y0w1RSt1SUEzbTNSdlRZd0UzUDlkb1BwbTBoaEZHc1Q2STRDOGNNM3hjQS9HcVVhNjJzbWhnK0ZCSWNTdUNxK3RFNTNYREdwVUc5ME9XbnBrWHJ5blFMMGdHL1JaOU1SRE0xTTdQU2NCUHZWSWdWd2o3RTZRVVRVRncyeFh2b0E3WitqRytHT3BDd0JuUDhKL2NMTU5qajN2SCIsIm1hYyI6Ijk0YjgzY2QxNTYxM2E5OTdkYjM0Y2NlMTRiYjVjMzgxOGE4OGRhNzk5YTkwOGNhYTQ4NWE1OTkzYzE4OTk4OGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+