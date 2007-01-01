Калужанин передумал дарить долю квартиры и забрал ее обратно

Козельский районный суд Калужской области признал недействительной сделку дарения доли квартиры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов 15 августа.

В июле 2024 года мужчина подарил половину своей квартиры в деревне Покровское знакомому. Однако выяснилось, что даритель не собирался передавать жилье. Он хотел лишь избежать претензий интерната, где находился. Получив долю, новый владелец не смог въехать: даритель вернулся и отказался освободить квартиру.

Сделка оказалась фиктивной: хозяин квартиры обманул второго участника.

Суд удовлетворил иск пострадавшей стороны, отменил договор и вернул прежнего собственника. Запись в ЕГРН будет изменена. Решение вступило в силу.