В Калужской области обезвредили более 200 минометных мин
14 августа пресс-служба МЧС по Калужской области сообщила о результатах работ по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
В 4 км от деревни Полюдово Жиздринского района специалисты уничтожили 214 минометных мин калибром 50 мм, одну мину 81 мм и артиллерийский снаряд 75 мм.
Все опасные находки были своевременно обнаружены и ликвидированы саперами. Работы проводились с соблюдением всех мер безопасности.
МЧС напоминает, что при находке подобных предметов необходимо немедленно сообщать по телефону «112» и не предпринимать самостоятельных действий.