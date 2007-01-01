Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области обезвредили более 200 минометных мин

14 августа пресс-служба МЧС по Калужской области сообщила о результатах работ по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Ольга Володина
15.08, 11:13
0 483
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
В 4 км от деревни Полюдово Жиздринского района специалисты уничтожили 214 минометных мин калибром 50 мм, одну мину 81 мм и артиллерийский снаряд 75 мм.

Все опасные находки были своевременно обнаружены и ликвидированы саперами. Работы проводились с соблюдением всех мер безопасности.

МЧС напоминает, что при находке подобных предметов необходимо немедленно сообщать по телефону «112» и не предпринимать самостоятельных действий.

