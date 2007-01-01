В Калуге произошло аварийное отключение воды на улице Билибина
В пятницу, 15 августа, у дома №8 на улице Билибина ведутся работы по устранению утечки из-под земли. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Без воды остались:
- улица Московская, дома 184 корпус 1, 213, 215, 221а, 223, 225;
- улица Билибина, дома 2, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21;
- улица Окружная, дома 2, 4, 4/1, 4/2, 6;
- улица Литейная, дома 5, 7, 9, 11;
- переулок Литейный, дома 3, 5, 7, 9, 15;
- улица Тельмана, дома 31, 33, 35.
Ориентировочно водоснабжение восстановят к 20 часам.