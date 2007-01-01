Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге произошло аварийное отключение воды на улице Билибина
Новость дня Общество

В Калуге произошло аварийное отключение воды на улице Билибина

Дарья Джуманова
15.08, 10:53
0 667
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 15 августа, у дома №8 на улице Билибина ведутся работы по устранению утечки из-под земли. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Без воды остались:

  • улица Московская, дома 184 корпус 1, 213, 215, 221а, 223, 225;
  • улица Билибина, дома 2, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21;
  • улица Окружная, дома 2, 4, 4/1, 4/2, 6;
  • улица Литейная, дома 5, 7, 9, 11;
  • переулок Литейный, дома 3, 5, 7, 9, 15;
  • улица Тельмана, дома 31, 33, 35.

Ориентировочно водоснабжение восстановят к 20 часам.

Новости по тегу
вода
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImEwczUvU3ZFNWhEd1hsQzE2eHk2Wnc9PSIsInZhbHVlIjoid29acmpwcDRkMnBLdFdxM1U2M09uUkNRVTR5b3lhclB3eDdxSDd1MGpLdzQzN2RRZVJHUWJtak1GSHZkSGZzc0ZjK3QvUG9WbGY5b05iSGRQWHp4WTlRWkRGelFXRm9RVTVkSHZlQkc0YkpCZ09TaHNROUV5OFowTmF2V2c3SExTOXlrVCtHRUMzYWp4ZTYrRDhQR1RySVlhcGpBNzhoa3JLUWl1MFNuYTFKQ0NxWHZKUHlkOHVCOEYyWHUrQWczN01XSnByNEVRMWNCRE9yZUUrWGNOazhlSlROdGFzem5WNmJTN2NyejV1WkNaUGdkZGNpeURWdHRNakJjNGVNT1NQOWs1bnYyU3VoRW9YSEVZOTFDVTFhRVhSQklrZ05xNDhSNVFsMU1IREpVcCswTENSMFN2U2RWcWw5L2pVckRIMWFYdkF2aU9kVmdTUTJYVHNoRkhOQnZjM0Q2OWkwRHNtajZ0TzZTUlFzUmpzL21PeXUwZ3oyQkNXdjVnYW5RTndDVFJmNDdxYWlOR0VRUExTbVlNNzNMeGd5K1EzVUNFQmlyTDUreUQ0aTdJUzhmcUN5Z3Q2VitDWndjVG1USiIsIm1hYyI6IjdlNTM2MGYxYTUzOWM1MzdlMWNkMDJkZTMxYzBkYjcwNmFhNmYzMzQ4OWQ2ZTc5ODZkYjk3MzIwZThkMDY2MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjMzbmRENTFpU3dUOG1rTEE1bVZJZEE9PSIsInZhbHVlIjoiNTlJdytjdUltV2lkM2U2NllhbW1UbEJHQVRWUnh4NldzaGhhMm9UZWd4UnJCdXc5TmdVZzFldmRQRGpyV05UMm1YWEt3SS9DSWJZU0swbW5vWXNtOUFwamsrSFlEdjl3cGxPVHVlOHVsMlZxbU5BZDd1aFlwR0U1ajEwVm8wNzhxcHJMQ0k2d1dwVDI5eFJwd05leU83M0lWRnUxbG9kWXpWWHdUQlFDMHZ4eFdLd1RjSm5FTlExR1RjamRYOHdrQ0NPRGM1bGJyNHU4aFllelNFeWhnVlltOEJDVldCRUhZSTB2WFI3V3p6czhxNHF4Y0RYaHRYUGVudWZrSU5rU0FiWkxGZ052U0pHM1dOMUxLeWNPVVY2R093UDl4VWg3WCtiZE1pMXhwbXhNbnFBZDNkYmYrc3NKUHorSkpJcGpwdyszSUtOY2czOFlBTGZVdzMxcVVhQThCUFZvMmdHRHc1TDVkRndlOWNQUEtPYncyK21QR0UvMWd3akE2b2VrSGNyWkNydkRWb1Q4bkJCOGJBblhON1daMjN0MWV5cU9zNm4vcUNOMXBqYWY2eVJ0NU1qQUw5TEg1enN6d2N1WkorNmVnaENxTURTazI2dUkxVHBVUTBFZVFMdTNNY1l2d0YzNzZhd0wweGJnQmZaV1o2QzMzNmtyQUhLYWNjNlRDeEgveWxqNFZqYThHWVNwU0ZtQjRpMG5IcEduU2hPVGtwQ0U5UkZqZlpJcU42WDFmL01LUTR5aE4yaVRUYVNiVkpFa1B3YVdUbzg3dE8xb3FGbzlHQVNqako1Smh2T1YraFJrcmNkRDFwanp0RGdUZlBqbzE2Y3FwekdReUsxSyIsIm1hYyI6IjkwODQwMmM2ZjkzMjU2YTE3ZWQ2MzU1MTE0MzZlMGU0ODIzMjQ2ZGMzN2MzNjkwNmI2ZDc0MjliNmY3M2FiOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+