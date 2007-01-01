Афиша Обнинск
Общество

Владислав Шапша проверил ход строительства жилого комплекса в Людиново

Дарья Джуманова
15.08, 10:33
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в четверг,14 августа, сообщил о завершающем этапе возведения жилого комплекса на проспекте Машиностроителей.

Проект реализуется в рамках государственной программы, направленной на развитие сельских территорий. 

В настоящее время на проспекте ведется строительство 10 многоквартирных домов, однако в перспективе возможна дальнейшая застройка. Подрядная организация намерена завершить работы уже в октябре, чтобы первые новоселы смогли заселиться до начала зимних холодов. 

Такие проекты помогают привлекать в регион квалифицированных специалистов, подчеркнул губернатор. 

Жилой комплекс предназначен для работников местного деревообрабатывающего предприятия.

