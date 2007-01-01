Владислав Шапша проверил ход строительства жилого комплекса в Людиново
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в четверг,14 августа, сообщил о завершающем этапе возведения жилого комплекса на проспекте Машиностроителей.
Проект реализуется в рамках государственной программы, направленной на развитие сельских территорий.
В настоящее время на проспекте ведется строительство 10 многоквартирных домов, однако в перспективе возможна дальнейшая застройка. Подрядная организация намерена завершить работы уже в октябре, чтобы первые новоселы смогли заселиться до начала зимних холодов.
Такие проекты помогают привлекать в регион квалифицированных специалистов, подчеркнул губернатор.
Жилой комплекс предназначен для работников местного деревообрабатывающего предприятия.