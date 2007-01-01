Антисанитария и трупы животных: калужского фермера оштрафовали на 43 тысячи

В Дзержинском районе индивидуальный предприниматель, занимающийся разведением мелкого рогатого скота, систематически нарушал ветеринарные нормы. Об этом в понедельник, 11 августа, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Проверка выявила грубые нарушения: на ферме в селе Маковцы отсутствовали дезинфекционные барьеры при входе на ферму, ограждение и навозохранилище, не проводилась обработка отходов, а корма и вода не проверялись в лабораториях.

Кроме того, на территории обнаружены трупы животных, кости и шерсть.

За эти нарушения предпринимательницу оштрафовали на 43 тысячи рублей по статьям КоАП РФ.