Владислав Шапша запустил канал в российском мессенджере
Общество

Владислав Шапша запустил канал в российском мессенджере

Дарья Джуманова
15.08, 10:05
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выполнил свое обещание и создал официальный канал в российском мессенджере. Об этом он сообщил в четверг,14 августа.

Он стал одним из первых глав регионов, кто воспользовался этой платформой для общения с жителями. 

Теперь калужане и гости области, предпочитающие отечественные сервисы, смогут оперативно получать актуальную информацию. Подписчики также смогут задавать вопросы, как и в других соцсетях. 

Ранее Шапша уже перевел работу с членами регионального правительства в российский мессенджер.

калужская область
