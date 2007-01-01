Владислав Шапша запустил канал в российском мессенджере

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выполнил свое обещание и создал официальный канал в российском мессенджере. Об этом он сообщил в четверг,14 августа.

Он стал одним из первых глав регионов, кто воспользовался этой платформой для общения с жителями.

Теперь калужане и гости области, предпочитающие отечественные сервисы, смогут оперативно получать актуальную информацию. Подписчики также смогут задавать вопросы, как и в других соцсетях.

Ранее Шапша уже перевел работу с членами регионального правительства в российский мессенджер.