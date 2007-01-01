Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Конкурс «Калуга в цвету» определил 81 призёра

14 августа в городской управе определили победителей конкурса «Калуга в цвету».
Ольга Володина
15.08, 09:43
0 118
В этом году на суд жюри поступило 224 заявки, из которых отобрали 81 лучший объект в 12 номинациях. Среди них — лучшие палисадники частных домов, цветники многоквартирных домов разной этажности и благоустроенные общественные территории.

Члены комиссии оценивали участников по нескольким критериям: оригинальность цветочных композиций, качество ухода за растениями и общий ландшафтный дизайн. В некоторых номинациях пришлось присуждать по два призовых места из-за высокого уровня участников.

Торжественное награждение победителей состоится 23 августа в Центральном парке культуры и отдыха. Заместитель начальника управления по работе с населением Татьяна Комарова пригласила всех калужан на праздник и призвала активнее участвовать в конкурсе в следующем году.

