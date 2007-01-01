Афиша Обнинск
Владислав Шапша проверил новые очистные сооружения в Людиново

Дарья Джуманова
15.08, 09:05
Новый высокотехнологичный комплекс оснащён отечественным оборудованием и обладает большим запасом прочности, рассказал в четверг, 14 августа, губернатор.

Владислав Шапша отметил, что технология современная и отечественная. По его словам, эксперты оценили соответствие воды на выходе самым высоким требованиям. Он также выразил благодарность строителям, добавив, что задача была непростой, но они успешно с ней справились.

Ввод объекта в эксплуатацию улучшит экологическую ситуацию в городе и обеспечит качественную очистку сточных вод на долгие годы.

