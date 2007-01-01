Афиша Обнинск
Владислав Шапша обсудил с людиновскими заводчанами строительство школы и больницы
Общество

Владислав Шапша обсудил с людиновскими заводчанами строительство школы и больницы

Дарья Джуманова
15.08, 08:55
В четверг, 14 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что встретился с трудовым коллективом предприятия в Людиново, где работают около 500 человек.

Одним из главных вопросов, который волновал работников, стало строительство новой школы и больницы в районном центре.

Глава региона заверил, что эти проекты будут реализованы.

Школу первоначально планировали построить на окраине, но после обращений жителей место решили изменить. Сейчас проектирование ведётся в центре города, на территории коммунальных служб. Строительство начнётся уже следующим летом.

Больницу подрядчик готов возводить осенью этого года, в настоящее время завершается разработка проекта. Современное оборудование и комфортные условия помогут быстрее укомплектовать новые учреждения кадрами.

Кроме того, Шапша поручил районной администрации подготовить заявки на установку дополнительных проекционных пешеходных переходов.

