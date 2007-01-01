Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области с подорожанием бензина борются слежкой за ценами и конкурсами
Новость дня Общество

В Калужской области с подорожанием бензина борются слежкой за ценами и конкурсами

Дарья Джуманова
14.08, 14:46
1 887
В среду, 13 августа, в соцсетях житель региона задал вопрос Федеральной антимонопольной службе.

— Какие меры применяются к собственникам АЗС области, которые устанавливают цены на заправках «с потолка»? Например, в Барятинском районе цена бензина АИ-95 уже 68 рублей/л. При этом на данной заправке старое оборудование и совершенно отсутствуют дополнительные сервисы и услуги, - написал мужчина с никнеймом Сергей.

В министерстве конкурентной политики Калужской области в ответ пояснили, что ведомство ежедневно отслеживает цены на топливо.

— По результатам мониторинга информация о повышении цен на бензин АИ-95 на отдельных АЗС направлена в Калужское УФАС для проведения проверки в рамках антимонопольного законодательства.

С целью стимулирования предпринимателей к обеспечению клиентов АЗС дополнительными сервисными услугами проводится областной конкурс на лучшую АЗС Калужской области, - зачем-то отметили в ведомстве, отвечая на вопрос о росте цен. - Помимо наличия дополнительного сервисного обслуживания для определения победителей конкурса применяются иные критерии: наличие элементов благоустройства, непривлечение участников конкурса к административной ответственности.

Между тем на ряде заправок Калужской области цены на дизельное топливо преодолели отметку в 68 рублей.

