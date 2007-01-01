Школьники из Обнинска отправились Арктику

В среду, 13 августа, из Мурманска отправилась шестая международная экспедиция «Ледокол знаний», в которой принимают участие двое школьников из Обнинска — Мария Сплавская и Сергей Калякин. Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятие посвящено двум важным датам: 80-летию атомной отрасли России и 500-летию освоения Северного морского пути.

Маршрут экспедиции включает путь от Мурманска до Северного полюса, затем к архипелагу Земля Франца-Иосифа и обратно в Мурманск. Планируется, что участники вернутся 22 августа — в День Государственного флага РФ.

В ходе путешествия ребята смогут изучить работу атомного ледокола, насладиться уникальными арктическими пейзажами и протестировать российские роверы в экстремальных условиях полюса.

Кроме того, для юных исследователей подготовлена образовательная программа с лекциями от ведущих специалистов в сфере атомной энергетики и космических технологий.