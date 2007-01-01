Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Четыре школы в Спас-Деменском районе преображаются благодаря программе школьных инициатив
Общество

Четыре школы в Спас-Деменском районе преображаются благодаря программе школьных инициатив

Дарья Джуманова
14.08, 14:08
Как сообщил глава местной администрации Владимир Бузанов 14 августа, образовательные учреждения получили региональную поддержку в сумме 500 тысяч рублей в рамках программы «Школьные инициативы».

Кроме того, из муниципального бюджета на улучшение школьной инфраструктуры направлено порядка двух миллионов рублей.  Например, в Чипляевской школе бывший математический кабинет превратится в креативную зону для детей под названием «Лаборатория идей». Строители уже выполнили отделку стен, смонтировали потолочные конструкции и отремонтировали напольное покрытие. В скором времени помещение будет оборудовано новой мебелью.

В первой школе райцентра близится к завершению реконструкция входной зоны и сцены в актовом зале, проект для которой разработали сами учащиеся. Аналогичные работы проводятся и во второй школе.

Еще одно значимое преобразование ожидает Новоалександровскую школу, где запланирован капитальный ремонт спортзала, требовавшего обновления в течение долгого времени.

