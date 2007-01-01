Калужан предупредили о новой схеме мошенничества
Злоумышленники звонят жителям, представляясь сотрудниками военкомата, и пытаются получить доступ к их личным данным на портале «Госуслуги». Об этом сообщили 14 августа в горуправе.
Преступники запрашивают у жертв код из СМС, необходимый для входа в аккаунт. Получив его, они могут взять под контроль учетную запись гражданина.
Что важно знать?
- Военкоматы никогда не просят сообщать коды из СМС.
- Электронный реестр воинского учета не требует подтверждения через СМС.
- Никому не передавайте коды из сообщений, даже если звонящий представляется сотрудником госорганов.
Если вам поступил подобный звонок, рекомендуется сразу прекратить разговор и сообщить о происшествии в правоохранительные органы.