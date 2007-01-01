Афиша Обнинск
Калужан предупредили о новой схеме мошенничества
Общество

Калужан предупредили о новой схеме мошенничества

Дарья Джуманова
14.08, 14:00
0 1139
Злоумышленники звонят жителям, представляясь сотрудниками военкомата, и пытаются получить доступ к их личным данным на портале «Госуслуги». Об этом сообщили 14 августа в горуправе.

Преступники запрашивают у жертв код из СМС, необходимый для входа в аккаунт. Получив его, они могут взять под контроль учетную запись гражданина.

Что важно знать?

  • Военкоматы никогда не просят сообщать коды из СМС.
  • Электронный реестр воинского учета не требует подтверждения через СМС.
  • Никому не передавайте коды из сообщений, даже если звонящий представляется сотрудником госорганов.

Если вам поступил подобный звонок, рекомендуется сразу прекратить разговор и сообщить о происшествии в правоохранительные органы.

