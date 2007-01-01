Калужан предупредили о новой схеме мошенничества

Злоумышленники звонят жителям, представляясь сотрудниками военкомата, и пытаются получить доступ к их личным данным на портале «Госуслуги». Об этом сообщили 14 августа в горуправе.

Преступники запрашивают у жертв код из СМС, необходимый для входа в аккаунт. Получив его, они могут взять под контроль учетную запись гражданина.

Что важно знать?

Военкоматы никогда не просят сообщать коды из СМС.

Электронный реестр воинского учета не требует подтверждения через СМС.

Никому не передавайте коды из сообщений, даже если звонящий представляется сотрудником госорганов.

Если вам поступил подобный звонок, рекомендуется сразу прекратить разговор и сообщить о происшествии в правоохранительные органы.