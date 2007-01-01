У финалистов Чемпионата «Профессионалы» в Калуге не будет проблем с оборудованием

В городе полным ходом идёт подготовка к финальному этапу Всероссийского чемпионата «Профессионалы», стартующему 25 августа. Как сообщают организаторы 14 августа, все необходимое оборудование для участников будет предоставлено в полном объеме.

По словам Дарьи Корноевой, финалистки прошлого года, конкурсантам не стоит переживать о техническом оснащении – для каждого задания заранее готовится перечень требуемых инструментов и приборов. Дарья отметила, что в её случае всё необходимое было доступно и полностью соответствовало требованиям соревнований.

Подготовка к чемпионату – командная работа. В прошлом году Дарью поддерживали коллеги с предприятия, где она совмещала трудовую деятельность с учёбой на последнем курсе. На производстве активно привлекают студентов, в том числе младших курсов, к реальным задачам, что помогает им быстрее осваивать профессию.

Организатором мероприятия выступает Минпросвещения России при содействии Правительства РФ. Федеральным оператором является Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной – Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».