Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество У финалистов Чемпионата «Профессионалы» в Калуге не будет проблем с оборудованием
Общество

У финалистов Чемпионата «Профессионалы» в Калуге не будет проблем с оборудованием

Дарья Джуманова
14.08, 12:49
0 418
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В городе полным ходом идёт подготовка к финальному этапу Всероссийского чемпионата «Профессионалы», стартующему 25 августа. Как сообщают организаторы 14 августа, все необходимое оборудование для участников будет предоставлено в полном объеме.

По словам Дарьи Корноевой, финалистки прошлого года, конкурсантам не стоит переживать о техническом оснащении – для каждого задания заранее готовится перечень требуемых инструментов и приборов. Дарья отметила, что в её случае всё необходимое было доступно и полностью соответствовало требованиям соревнований.

Подготовка к чемпионату – командная работа. В прошлом году Дарью поддерживали коллеги с предприятия, где она совмещала трудовую деятельность с учёбой на последнем курсе. На производстве активно привлекают студентов, в том числе младших курсов, к реальным задачам, что помогает им быстрее осваивать профессию.

Организатором мероприятия выступает Минпросвещения России при содействии Правительства РФ. Федеральным оператором является Институт развития профессионального образования, а принимающей стороной – Калужская область.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает в себя Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года входит в национальный проект «Молодежь и дети».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZrOGx3bXVLalBpTUduV2ZQdmQvMFE9PSIsInZhbHVlIjoiUEdVa09tNUJ3MDFJZUFYVzUxWnRQL2N3VmNGTVBNUkwzSTRkcytFQXV6Wk42SEc1d241a29HY2F2ZUlqczFrSUN1dkZIRU9WbFpiajU1dnFiL0FpUVgxdWRTalQ2TU4xVmx5NEJid000YVM1ckQ3QVVCOTNxSXhuMk96M0lhMmRRbjNuVUpCN0lnR2hXNHlTSFdlRFEwWTNZSnQ4YjBFVlg5SklxNXJYWHc4c0ZiM1p5dVBBZ1BrdlFMWjk2Q0txMkdLNEhiMWw4SjJ2bXdtVmdlS25ES2Z6RWt2RWI4aUFaUUpqTzdQV1JyUTNxV0VPWnVHQmR4QUYyYXRZR0RLN0FjZFVUQU1xbXVpbjVsaDVIaEU4UWx2ZGwwaktPbmM5ZUdwWDl4TVFqdlEwWkhIUHhsNzN2NnQrYmlIVG5zeEN0bHplTElyamlWRXhad1VBbmlZeDBnS2VJK0huMkU1aXp1QVFBZFp4Y0Ird1dQZzRNSnJCNSswQ3pFNFEzT2dNNjFHK1haUTk4b1IvaVRGcHRGcHhkVmVKL2VCSVN6bjN4WGw0bHlIajgvVnlpeTk5NWxvRFB6NGtITG55anoxYSIsIm1hYyI6IjM3ZmViNzY1NzQ4MDczZDA4ZTk5Y2Y0OTEzZGZjZmE0Nzg3ZmExOTJlNjEzZDQ0NjhmN2I5ZWZiMjUzNTkzYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IisxY0JTMythNW9VTFVRcEhDSHR3c3c9PSIsInZhbHVlIjoiUVBXWGQyeGZ0RkhtaXVFYXl6d1ZyRGVINTBnMG1WeVBZVWRnQ3FvVVJDQnhxZEpFdUloTjBMLzI3WW9kMUpsRk5nb3J5amtMZkpRa0NTMVJqT29HMStDa09yNFBBU0FGa0VSS0xrMXpwYW1JYUxtRys2WVdTQWpBUDNlbnZiZHhtVW5DbDBPRjkrbnc1bWlnMFhsVnBFZFI3WnJjNDA2WTJVMFUvck5TNFhOUDhneDVaV3QxN0ZCWit6Q3luckkxNWZmVXFCUXVpSjNnRy9VWlcrMFZqd08xTXU3OG1BbHZnVjNMdXhmdmllRi9jSkFZK1N0elVhRzJnaWkrY3Vvamk1M3d3YjBDcDMza2R4Ly93UWxoSlcrZ3dKNndJSTF5ZWpUVjdIVktQUXJRVTh2cm5Vdnh1bENuY0FDUFQ1YTNWRTJEK2tHajVzZzdZSXN5VjVWVFBoKzdyWStMUXg1b1NNV3FZV3NGZXJWK05aVFFFWi9WS0NZcmZwNDYxd2U4UkJFTHl3enp2aVJxN0pQd014eWlNTEV3MEdEdlp2MnBWL0pOQ2dQZ0hnYUV5Q1E1VHU5YW11ZmdSeEFaQ3hKQ2I3MWFQVzJEV0cxL0MxUC9BaWwrNE4vNFhSc3ZJRjFQWmRpc0dMR0F2bllHa3hNWWVHeGNLVWdzLzQxay9wVDd0eU56ckljbGt0OVRyK2N3cWxmOFd4UHJuTUo4TXVsYkZOSmZockdoUXFxazdiYnNKMkpDZ29EcXlvNHVNL054Y3Z0d0JTaWZwc2p3SS9MMnZvNXAxaXhHbFFWaUxrdS9XejlZMHZ6blhBYmQ4WFFQZktYR2w5OHV1WEtpNGdWeiIsIm1hYyI6ImJlY2RkYmUwZTI3YzRiYzMxNjIzZWRiNjM0YjFkYzk5MWZkMDI5ZTM3NTY3ZTM4NmIwNTQzMzFmYzJjMjczMmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+