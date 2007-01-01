Афиша Обнинск
Общество

Подрядчик уберёт территорию после срыва строительства школы на Комфортной в Калуге

Дарья Джуманова
14.08, 12:42
1 810
В четверг, 14 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Добрый день, если от проекта школы на Комфортной отказались, то что будет теперь на этом месте? Как долго жители домов рядом будут наблюдать этот опасный недострой со штырями в фундаменте и с квакающими лягушками? Кто в целом отвечает за эту территорию и приведёт её в порядок? – написала женщина.

-  За территорию строительства отвечает действующий подрядчик. Мы обязательно доведём ваши замечания по состоянию территории. В данный момент с подрядчиком идёт расторжение договора. После завершения этой процедуры школа будет достроена, но уже с помощью другой подрядной организации, - ответили в министерстве образования и науки Калужской области.

Напомним, прошлый подрядчик не справился со строительством. Школа рассчитана на 806 мест. Когда появится новый подрядчик пока неизвестно.

