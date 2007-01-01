Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области планируют расселить 760 человек из ветхого жилья
Общество

В Калужской области планируют расселить 760 человек из ветхого жилья

14 августа заместитель губернатора Валентина Авдеева сообщила о реализации программы по расселению аварийного жилья в Калужской области.
Ольга Володина
14.08, 12:21
0 731
Фото: аккаунт ВКонтакте Валентины Авдеевой
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В этом году планируется переселить 760 человек из домов, признанных непригодными для проживания.

Программа рассчитана до 2030 года. За это время в регионе собираются расселить 217 аварийных домов площадью 71,6 тыс. кв. метров, где сейчас живут около 4,7 тыс. человек. На эти цели выделят более 8 млрд рублей из разных источников финансирования.

В 2025 году на первые этапы программы направят 1,16 млрд рублей. Этих средств хватит, чтобы расселить людей с 9,6 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InczQWFlSWdRYTZoYXBOQ1RabjNERUE9PSIsInZhbHVlIjoidFkvRHBheUlQaWpvZDhFUXRuOWZFWllSUnFPbVZpMGZQZjBrUVJUTENJVU1zMmgydFpDRXNNVWFvODhxLzBkR2x0TWdaSmY5R2FXYmpuemV3RHJCckVRNTR6M283RDY5dGxNZGxySFY2V3ZCb3c2dGE2QzhCNlU4SjFHdXZWUWRwNWlNZk50V3lqZVUzS05vNzhxaVhIU1J5OGtIcTVEck1rRjZZOElCTkZWMlF5OFg5dHVTVDkxRzN6RUlFdjkydjhtQ2QzTTVhVVYzVmFkSm0rSm1xRE1UOFJNQ0NxNWdxQUpMU1d3UFNYNFcwQjBVUk42aGRNL3FvVTZCSERlc0lQZzNHbnIzR25CSkdybEVXK0RzTGwwRlVDa3ZibzY2aWxIU3QrbnZ4aGJMRmVxK2lxZ3Jkd3JPRnVtVnhyS0tLYlFvajZIVkdnUnBLTElJZXM2OGNZR0s0TzAxUkZ6OHVpaHlXQTg1SXlZRkhnNElnVG9BODVWQ3RCUWphK25yOHpyU3FHNUhzYXl0WEVvblBQUzNOWDIrUFU1em9ENnZJTE82dmoyOWRZdGlSUlJKZTJ3Qyt0UUZvRlJXN2xoSCIsIm1hYyI6ImMwYTUyYTZhM2MxZjE3OGM0NGQyYzEzZDY4NjMzYjhiZTg0NWE2MmE4ZjViYjMyMGE2ZGI1OGMxYThkODcxOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ing0bzhmZXEvTm5QbVl3QnVXMnZSMmc9PSIsInZhbHVlIjoiSWhBcXFobklFTFdJTE56aGs4cURWZkxlMlhyK0drZnppN0VDOXVnQVhTS0Y0dlUyOWRaUTJWekp0c1huTlZONVNGU1N4dEREemJ6UXBVOGQvMlVVQWxMbTJ1d0YrNjg0MFpJQnQxa29oV1o4NW4vdVppejQxOHpIdnI5ZEVhOE1qQW4xb1lyTUtlK3h4MmlwVEkzSDBYelNDTXlDNEFVYm5FOXN6ZE5zdnB2YmdXWWdLY0JhdC92eUV2RDk4elFNNWFqZ1pHWkt2UUFMalZkRklYMkMzaGJMcUtrRXRDZkRSZWZ6a3JaYWdsZHdLK084dzU3UGpiS2c3RWZNd1N2dVFJVllqcndmeGQxZ1lIQ2F6NlQxZkQ1SnlvZmVyaGhEL25nL1NnMGxMVHlmK1dxSnp3NnBrcU1xOG9CNFYzVkIxbkZWUWJVMnBLL25GRjd6OFBZRVRnWlo4djFMNFFCc3lZQlMwbHFraTB6alZZOXowcU1GQVZGRE5BSXlSdHlLTWJKN3BlV0RlWWV4TmRTRmlUYzNoK2xPK3g4bjhWdUdwYjBaQTlneXRhd0dFTG9Fb2VtV3FNMGdRbktuV3BYUitjUzE1L1AwaEZDLzJ1aVpyTUFrT3Rqd1M0OSswQ0ZuWDN6MVd4YXgvZWp3ZGhrczRSQndLQkp0a21Ja3FNOWx1Zmtiem9HSDFjd3ZyTnJxcHZlZHpMTkErdjZhL2FjbWFTbnA4aDlIRTNORmd2ZjdLODAvNkN2RGJkVzRBK1ErMnY2WmdsdXN0SGxkVXhpSTBzMU1XRFlObjNtdkI5SG5PRVNZVHRZZjdDZStFQlg2Wm5mUjZ0REpINnJ5dXFuQSIsIm1hYyI6Ijk0NGQ0YWZhZGVhZjgzN2IxZjk0OTYxZDA1YTA2Zjg3YjMwNGQyODdjMTBmYzliMjQzMTIxM2M3N2M0ZDUxMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+