В Калужской области планируют расселить 760 человек из ветхого жилья

14 августа заместитель губернатора Валентина Авдеева сообщила о реализации программы по расселению аварийного жилья в Калужской области.

Фото: аккаунт ВКонтакте Валентины Авдеевой

В этом году планируется переселить 760 человек из домов, признанных непригодными для проживания.

Программа рассчитана до 2030 года. За это время в регионе собираются расселить 217 аварийных домов площадью 71,6 тыс. кв. метров, где сейчас живут около 4,7 тыс. человек. На эти цели выделят более 8 млрд рублей из разных источников финансирования.

В 2025 году на первые этапы программы направят 1,16 млрд рублей. Этих средств хватит, чтобы расселить людей с 9,6 тыс. кв. метров аварийного жилья.