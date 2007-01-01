Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Геннадий Новосельцев встретился с участником региональной кадровой программы «Герои земли Калужской»
Общество

Геннадий Новосельцев встретился с участником региональной кадровой программы «Герои земли Калужской»

В Калужской области по инициативе губернатора Владислава Шапши реализуется программа «Герои земли Калужской».
14.08, 12:10
0 473
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Под руководством наставников участники специальной военной операции проходят обучение, приобретают новые знания и навыки. Для них программа открывает дополнительные карьерные возможности.

В числе слушателей – многодетный отец, участник СВО Антон.

Его наставником является председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

12 августа спикер парламента встретился с подопечным и обсудил ход его обучения.

- Как известно, трудные времена рождают сильных людей. Антон из таких - надежных, уверенных, твердых в своих убеждениях. Он хочет попробовать себя в муниципальном управлении. Предоставим такую возможность в нескольких районах. Вместе с ним обучение проходят сразу несколько его сослуживцев. Антону нравится, что члены команды губернатора открыты для общения, дают личные номера телефонов и готовы поддержать в любой ситуации. Уверен, у нас все получится! – написал по итогам встречи на своих страницах в социальных сетях Геннадий Новосельцев.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87 тел.: 88001004766.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
законодательное собрание
Партнёрские новости
eyJpdiI6Ik9STnI4ZzkrVTliMC9NSC9zUXNuV2c9PSIsInZhbHVlIjoiOGkrOXcyVGFRbTN4ZXYrdHBYYThrSVU1bHlabVQvc05pdTFNSFZUUS9ETXpzekNxem1WYVVqeWJRYWJqS1lRdFdFb0RYQ2RlY20wWndha1pMYXg4KyszY0RNeVZBTnErM2cvb0NrZGQ1ZUhiWHdkaHdOQjNhenlpVkZ5YklrQXZzbFRGVXBwMzA5RnZJTGxSWlRNelFjSU1XdSs5dWtWR0lxYjlZTGJzVGk5TCtwbEhweW1nS2lpQmxoZHdmbWZjWkdzcWxtWTM1SGl4TU16NjRMUlBHQVFLeis2SnhreHRDOTZXRGlrWGhUKzNLa1pmY2Z5a2tZWVBQYlpTKzQ3L3BlQlB5UGNJWjR1d2k5d3cva2d3eFpDb0ZHNmJRM3JqdDZiYVlYL3ppUnhiUy9WQkRqb1ZNdkVSUFpJRk1BOGtCNVIxTkdJTGV1amtTaUpLcXZYRXF1VGxmc2JDL1k2RTR3dFVjSU5QTUZNWktnME1RZml2TDBnTDV3dFlldmZOcW81ZVh3aGdRMzVpNSt3cVpLQjhaMllIYU5QclFFbkxvRVd2OGh0am01dExtZlhpVW5PRWUyR3hEZHlSVGtENiIsIm1hYyI6IjU3MWFlN2YwMzlhZThjOTg2NjI4MzYxMjZkYzUwNGRmZGQ0MWQyZGU4MmNhNjAyN2U5OGM4MTgzZWQ1NzQxMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImU3MVc5U2xiWDZzUm4rNythMUxuNWc9PSIsInZhbHVlIjoiL2ZoRjV6ZTZpSkVCRnJLLzZaM3Y4eVBaMGpic1hGZHQ5R3N5Wk1odkRHdnlaMmJnM0g5VHhhOEloUTRmM2IxZlY3VWZ5VE1NcGNueUFWVW5wLzhOMTBxQ0ZlVXVPYmVoMDdoQXlYRGI4TEpyMEp1L2E1bVk2N3FWWG5RMVpHUjMwQjJtNHBlZ3BKUzF5WHBidWtJZm85c2dLREdkY0hGTDBSczhXR3ExZGI0aFlUd0ZVbnBycm0rdFVoWDE5UlZOL3pwK0V5S2xMbXlBbjJDamtKQjlmU1c0YjFIL2lLSmVBRTUzczEyZTNDQ1F5YlZUc0IxOWJNd0FROXhLK1Uyd2N1dkh1ME1LWGR1aGM3cWVHUk45UXhpN3BuRTJwZENLeHFQTXQzVlR6SlpQdmpWR0l3dk11OWJueldMN2tCVTBXdkhKYk9xSnpUREliUktXaHc3RXlyRE11NmdmME9JKzlteUVMWVA4SzZRNlRaQTVlQWY2b3p3N2VvRUNEbW9jVjFEL1huTXZWQkNPbk5Xc3lzRVFpL0UzckFtNm1VTWJNeVhNY1FnNEhiQjZ1R0ZFVXNxNzJmUm5IVlZwMzQxYUJ0L1FFbXNwRTF2SkpQT3BQVS9OTE5URG9ZbGhKZTZUdlBQR28wQjNJb0JvWEZrSHF1ektqUThkQlVEZHlGMW50NUhNRkJrbjVPL1VCeE4wLyttRnBRNzhwNkhRdTh1Q0JYekZmbnRRaUVKNVVQM0pkeUhPSXV4aVArdWltQy95bG5mMWwrbEdxWG5EUWs1d0xWTUZMU1F4STZCcGRibUFHZkpEbFd2OFY0OExNcXlzRWRoalBGUnIvaHhtVGlpeSIsIm1hYyI6IjgzYjhjZGYzYTY5YTdhYzUwNTA3ZTA4ZWQ3YmQyN2I1ZjA4ZGYxYzUyMjVkNGRhNzI2ZTI1ZDZlMDAzZGQwMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+