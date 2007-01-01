Геннадий Новосельцев встретился с участником региональной кадровой программы «Герои земли Калужской»

В Калужской области по инициативе губернатора Владислава Шапши реализуется программа «Герои земли Калужской».

Под руководством наставников участники специальной военной операции проходят обучение, приобретают новые знания и навыки. Для них программа открывает дополнительные карьерные возможности.

В числе слушателей – многодетный отец, участник СВО Антон.

Его наставником является председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

12 августа спикер парламента встретился с подопечным и обсудил ход его обучения.

- Как известно, трудные времена рождают сильных людей. Антон из таких - надежных, уверенных, твердых в своих убеждениях. Он хочет попробовать себя в муниципальном управлении. Предоставим такую возможность в нескольких районах. Вместе с ним обучение проходят сразу несколько его сослуживцев. Антону нравится, что члены команды губернатора открыты для общения, дают личные номера телефонов и готовы поддержать в любой ситуации. Уверен, у нас все получится! – написал по итогам встречи на своих страницах в социальных сетях Геннадий Новосельцев.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87 тел.: 88001004766.