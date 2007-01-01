Афиша Обнинск
Новость дня Общество

В Калужской области обнаружили загадочных существ

Дарья Джуманова
14.08, 12:05
2 1937
13 августа в государственном бюджетном учреждении «Дирекция парков» сообщили о необычной находке. В лужах на грунтовых дорогах «Долина р. Рессеты» были замечены загадочные обитатели — летние щитни.

Эти существа относятся к ракообразным и часто вызывают ассоциации с древними трилобитами из-за своего необычного внешнего вида. 

Из-за этого их даже называют «живыми ископаемыми». Однако, несмотря на сходство, щитни не являются прямыми родственниками трилобитов, а генетические исследования показывают, что они значительно отличаются даже от своих мезозойских предков.

Особенность щитней в том, что они появляются крайне редко — раз в несколько лет, словно из ниоткуда, а затем так же внезапно исчезают. 

Новости компаний
