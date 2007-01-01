Афиша Обнинск
Общество

В Износковском районе снова работает педиатр

Дарья Джуманова
14.08, 11:45
14 августа Владислав Шапша объявил о возвращении педиатра в район после встречи с местными жителями.

Почти год в Износках не было детского врача. Родителям приходилось возить детей в центральную больницу в Юхнове. Жители просили организовать медицинскую помощь для детей на месте.

Теперь еженедельно в Износковской участковой больнице педиатр будет принимать с 9:30 до 14:00. На месте также продолжит работать детский фельдшер для оказания экстренной помощи.

