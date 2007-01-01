Зубр обнаружил скрытую камеру в калужском лесу

В заповеднике «Калужские засеки» произошёл забавный случай: зубр заметил и «разоблачил» скрытую камеру, установленную для наблюдения за дикой природой.

Кадры, опубликованные сотрудниками заповедника 14 августа, показывают, как могучий зверь, заметив незнакомый предмет, осторожно подошёл к нему и обнюхал. Однако уже через несколько секунд зубр, словно поняв, что за ним ведётся наблюдение, решил ретироваться.

- Как остро животные чувствуют такие вещи! - прокомментировали в заповеднике.