Зубр обнаружил скрытую камеру в калужском лесу

Дарья Джуманова
14.08, 11:39
В заповеднике «Калужские засеки» произошёл забавный случай: зубр заметил и «разоблачил» скрытую камеру, установленную для наблюдения за дикой природой.

Кадры, опубликованные сотрудниками заповедника 14 августа, показывают, как могучий зверь, заметив незнакомый предмет, осторожно подошёл к нему и обнюхал. Однако уже через несколько секунд зубр, словно поняв, что за ним ведётся наблюдение, решил ретироваться.

- Как остро животные чувствуют такие вещи! - прокомментировали в заповеднике.

