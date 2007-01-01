Афиша Обнинск
Калужане требуют решить проблему подтопления на улице Спартака
Общество

Калужане требуют решить проблему подтопления на улице Спартака

Дарья Джуманова
14.08, 11:08
В среду, 13 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашей читательницы.

Она обратилась к городскому голове Дмитрию Денисову с жалобой на постоянное подтопление около ее дома.

- Дмитрий Александрович, обращаемся к вам, так как больше терпеть не можем. Сделайте что-нибудь, поручите разобраться с колодцами, которые текут с весны, расположенные около сквера Матери и рядом с ТЦ. Сточная вода течет непрерывно с мая месяца, все лето скачешь через лужи летом в сандалиях и босоножках, не радует по сточке, и такое ощущение, что никому дела нет. Уже не раз писали обращение в соответствующие службы, а от них реакции никакой, как мы видим. Скоро школьники пойдут этими дорогами. Уже местами появляется болото, дальше терпеть такое невозможно.

Ранее в городской управе на подобные жалобы отвечали, что в этом году планируется обустройство приподнятого пешеходного перехода на улице Спартака, а также прорабатывается вопрос устранения подтопления. Однако сроки выполнения работ зависят от финансирования, и, по словам чиновников, они постараются завершить мероприятия до конца года.

